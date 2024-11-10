Гимнастке Лале Крамаренко присвоили звание заслуженного мастера спорта РФ
Художественной гимнастке Крамаренко присвоено звание заслуженного мастера спорта РФ.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства спорта РФ.
Лале Крамаренко 19 лет. Она является чемпионкой Европы 2021 года в командных соревнованиях, многократной чемпионкой России, победительницей Игр БРИКС.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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