«Далеко не худший вариант в «Ледниковом периоде» за все годы». Владимир Морозов и Арина Аверина о своем дуэте

Владимир Морозов и Арина Аверина высказались о дуэте на «Ледниковом периоде».

Трехкратный призер ЧМ в парном катании и пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике ответили на вопрос о первой тренировке.

Морозов: Это нельзя назвать тренировкой, Арине дали коньки в первый раз, надо было попробовать, понять, что это такое стоять на коньках.

Аверина: Сказали: «Надевай коньки и иди на лед». Вова тогда, наверное, удивился очень сильно. У меня было ноль опыта, могла проехать на прямых ногах.

Морозов: Не удивился. Вообще далеко не самый худший вариант, который был в «Ледниковом периоде» за все эти годы.

Есть много нюансов, этот проект отличается от спорта, здесь очень много других прибамбасов, помимо самого катания ты еще работаешь с реквизитом, со светом, с образами, костюмами, очень многое вне льда происходит. Ставишь программы в большом количестве на каждый выпуск, он снимается каждую неделю, все это оперативно нужно учить.