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Нагорный о гимнастической Премьер-лиге: «В наших интересах максимально быстро выстроить взаимоотношения с иностранными спортсменами»

Никита Нагорный объяснил создание гимнастической Премьер-лиги в России.

Ранее было объявлено о запуске турнира с участием шести команд. Финал пройдет 8 декабря в Москве.

«Мы, будучи действующими спортсменами, ездили выступать в Бундеслигу, Ла Лигу, А Лигу – это клубные системы, которые в Европе существуют более 10 лет и привлекают как легионеров, так и местных спортсменов. Они развивают гимнастику, потому что сборная страны – это малая часть.

Куда больше спортсменов, которые не попадают в основной состав национальной команды, для них и был создан наш проект. Когда нас отстранили от международных стартов, буквально через неделю у меня появилась в голове мысль о том, почему бы нам не сделать точно такой же проект, только немного адаптировать его под наши правила и под наших зрителей.

Такого формата не было вообще никогда в нашем виде спорта. Во-первых, я, Артур Далалаян, Давид Белявский, такие спортсмены, как Алексей Немов, Алексей Бондаренко, смогут принять участие в проекте в качестве наставника или капитана команды.

Во-вторых, у нас есть регламент, согласно которому два спортсмена из разных команд делают программы в формате баттла, так было в Бундеслиге, но у нас ни разу – очень крутой и интересный формат. В-третьих, у нас будет для зрителей понятная судейская система, за выступления будут выставлять баллы: от 1 до 3 десятых – одно очко, от 3 до 7 – два очка и так далее.

Для нас важно создать условия для клубного формата, когда одна команда может приглашать спортсменов из разных регионов, а еще лучше – создавать драфты, бороться за спортсменов, перекупать и так далее. Все, что есть в профессиональных лигах, то же самое сделать и в рамках нашей истории. И на следующий год, возможно, драфт будет отдельным мероприятием. Мы только начинаем.

В наших же интересах максимально быстро выстроить взаимоотношения с иностранными спортсменами, а желательно с лидерами сборных других стран, и мы уже общаемся – у нас есть спортсмены, которые подтвердили свое участие в лиге. Сейчас мы будем создавать условия для того, чтобы это все реализовать уже в этом году», – рассказал вице-президент Федерации гимнастики России и олимпийский чемпион Нагорный.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Forbes
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoАлексей Немов
Алексей Бондаренко
logoДавид Белявский
logoНикита Нагорный
logoАртур Далалоян
Федерация гимнастики России
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