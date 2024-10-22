Нагорный объявил о запуске гимнастической Премьер-лиги: 6 команд, матчи на вылет, финал пройдет 8 декабря

Никита Нагорный объявил о запуске гимнастической Премьер-лиги в России.

На соревнованиях выступят шесть команд, в состав которых войдут действующие и завершившие карьеру спортсмены. Финал пройдет 8 декабря в Москве.

«Мы с гордостью объявляем о запуске первой в России лиги среди профессиональных гимнастов. Этот формат соревнований создаст совершенно новые возможности для всех любителей гимнастики.

В этом сезоне шесть независимых команд, сформированных из профессиональных гимнастов, будут бороться за звание сильнейших. Изюминкой лиги является то, что в команды могут входить только те спортсмены, которые не состоят в сборной России или уже завершили свою карьеру в большом спорте.

Однако у каждой команды будет возможность добавить одного участника из резерва сборной – как из основного, так и из юниорского состава, что позволит разнообразить состав и создать удивительное сочетание опыта и молодости.

Соревнования будут проходить в формате поединков на вылет, создавая напряжение и азарт на каждом этапе. Команды будут проходить через турнирную сетку, сражаясь за право выйти в финал, который состоится 8 декабря в столице нашей страны – Москве. Этот день станет кульминацией сезона, когда две сильнейшие команды встретятся в главной битве.

На кону не только престиж, но и главный денежный приз, который определит лучшую команду 2024 года. Мы ожидаем захватывающих соревнований, невероятных эмоций и, конечно, красивой гимнастики.

Приглашаем всех стать частью этого грандиозного события, поддержать своих любимых гимнастов и насладиться атмосферой», – говорится в сообщении телеграм-канала Премьер-лиги, которое приводит вице‑президент Федерации гимнастики России и олимпийский чемпион Нагорный .