Мельникова и Маринов выступят на Играх БРИКС, Аблязин и Листунова пропустят турнир

Валентина Родионенко сообщила, кто из гимнастов выступит на Играх БРИКС.

«В целом мы уже понимаем, кого будем отправлять на Игры БРИКС. Но 23 мая начнется последний тренировочный сбор перед этим турниром. Посмотрим, как будут выглядеть спортсмены, но уже сейчас можно говорить, что в женской команде у нас будет только одна олимпийская чемпионка – .

Другие наши обладатели золотых наград , и обязательно приедут на сбор. Точно выступят на Играх БРИКС абсолютный чемпион страны и Сергей Найдин», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

« не сумел до конца восстановиться после травмы колена, которую он получил в Сочи во время недавнего чемпионата России. Он принял решение пропустить соревнования в Казани и целенаправленно готовиться к Кубку России в Новосибирске.

Не поедет на Игры БРИКС и , выступавшая на чемпионате страны с болью в спине. Врачи настаивают на том, чтобы спортсменка сейчас тренировалась в облегченном режиме, но на Кубке России мы Вику рассчитываем увидеть», – добавила Родионенко.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.