Артур Далалоян: «В спортивной гимнастике на Играх БРИКС намечается невероятная борьба. Сразу три чемпиона Олимпийских игр будут выступать»

Далалоян высказался о конкуренции на турнире по спортивной гимнастике на Играх БРИКС.

В состав сборной России вошли 20 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы , Никита Нагорный и , а также победительницы Олимпиады Ангелина Мельникова и , которая выступит вне конкурса.

«Очень ярко встречают нас (в Казани). Весело! В спортивной гимнастике намечается невероятная борьба. Сразу три чемпиона Олимпийских игр будут выступать на Играх в БРИКС в нашем виде (у мужчин).

Радует, что молодые гимнасты приехали подтверждать свой статус», – сказал Далалоян.

«Ожидаем выступить достойно. Это наш первый международный старт за два‑три года. Нам не привыкать.

Для молодых — большая ответственность, для того же , это первый его международный старт», — добавил .