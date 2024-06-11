Артур Далалоян: «В спортивной гимнастике на Играх БРИКС намечается невероятная борьба. Сразу три чемпиона Олимпийских игр будут выступать»
Далалоян высказался о конкуренции на турнире по спортивной гимнастике на Играх БРИКС.
В состав сборной России вошли 20 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Артур Далалоян, Никита Нагорный и Давид Белявский, а также победительницы Олимпиады Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, которая выступит вне конкурса.
«Очень ярко встречают нас (в Казани). Весело! В спортивной гимнастике намечается невероятная борьба. Сразу три чемпиона Олимпийских игр будут выступать на Играх в БРИКС в нашем виде (у мужчин).
Радует, что молодые гимнасты приехали подтверждать свой статус», – сказал Далалоян.
«Ожидаем выступить достойно. Это наш первый международный старт за два‑три года. Нам не привыкать.
Для молодых — большая ответственность, для того же Даниела Маринова, это первый его международный старт», — добавил Никита Нагорный.