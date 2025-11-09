Батутистка Бегим: «До меня все еще никак не может дойти, что я серебряный призер чемпионата мира. Это что-то нереальное»

Батутистка Галина Бегим: не могу поверить, что завоевала серебряную медаль ЧМ.

Россиянка Галина Бегим заняла второе место на чемпионате мира по прыжкам на батуте в дисциплине «двойной минитрамп». Она является чемпионкой Европы 2021 года в этой дисциплине.

«Честно, до меня все еще никак не может дойти, что я серебряный призер чемпионата мира. Это что-то нереальное.

Я смотрела на девочек все этапы соревнования, видела, сколько баллов они получают и насколько они сильные, и просто надеялась пройти во второй финал. Но я никак не рассчитывала на призовое место, поэтому я очень рада, но все еще никак до меня не может дойти, что второе место мое», – сказала 23-летняя спортсменка.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте проходит в Памплоне и завершится 9 ноября. Российские атлеты участвуют в нем в нейтральном статусе.