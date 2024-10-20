Великие чемпионы прошлого проиграли Дегтяреву: теперь весь наш спорт – в его власти

Теперь Михаил Дегтярев – мажоритарий нашего спорта.

На форуме «Россия – спортивная держава» выяснилось, что к посту министра он скоро присоединит кресло главы ОКР.

Согласитесь, для владельца спортивного контрольного пакета Дегтярев – достаточно противоречивая фигура. В роли депутата ЛДПР при Жириновском он крепко постарался, чтобы репутация еще долго имела карикатурный оттенок: странные законопроекты , сомнительные перформансы , конфликты с легендами .

Назначение Дегтярева министром в мае 2024-го выглядело невообразимым сигналом: назначать больше некого, несмотря на толпу претендентов, чьи фамилии казались уместнее. Уже тогда было понятно – в новой должности это будет совсем другой человек, а не тот, кем его успели запомнить.

Теперь Дегтярев поглощает еще один важный спортивный орган – Олимпийский комитет России.

«Геополитические вызовы, с которыми столкнулась наша страна, диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений», – сложное объяснение от предыдущего руководителя ОКР Станислава Позднякова.

Но теперь, кажется, это назначение уже не вызывает былого отторжения.

Нет, это точно не комплимент Дегтяреву и его недолгой работе министром – скорее диагноз чиновникам, которые управляют нашим спортом в последние годы.

И это отдельное разочарование: великие люди с обложки умудрились наруководить так, что к осени-2024 на их фоне адекватным спикером выглядит Дегтярев.

Возьмите бывшего главу ОКР Станислава Позднякова. Его карьера чиновника – грустная история превращения большого спортсмена в унылого начальника, которому необходим переводчик с канцелярского на русский.

Чем запомнятся его 6 лет на важном публичном кресле?

Унизительным выносом в паблик драмы в семье дочери Софьи ради политической выгоды? Сведением счетов с уехавшим в США бывшим зятем? Запугиванием спортсменов, раздумывавших о нейтральном статусе перед Играми-2024 в Париже?

Неудивительно, что самое теплое от спортсменов на прощание – «думаю, вы сделали все, что могли » в исполнении преданной Вероники Степановой.

Конечно, Поздняков лишился должности совсем не поэтому, и репутация – точно не главный пункт в KPI спортивного чиновника.

И все равно в эту теорию очень хочется поверить: как будто после Парижа-2024 наш спорт прячет токсичных руководителей в дальний чулан. И Поздняков – лишь одно из звеньев, а не босс в конце уровня.

● Например, Ирине Винер , называвшей желающих поехать в Париж-2024 россиян «командой бомжей», не помогло предолимпийское изменение риторики . После объединения гимнастических федераций она осталась без должности, а затем указом президента выведена за пределы Совета по развитию физической культуры и спорта.

● Глава российского плавания Владимир Сальников остался без поста в новой федерации водных видов – там будет рулить бизнесмен Дмитрий Мазепин. Интересно, станут ли при нем на соревнованиях объявлять Евгению Чикунову «двукратной победительницей чемпионок Олимпийских игр-2024 »?

Конечно, эти опалы – лишь совпадения, в основе которых лежат совсем другие причины. Самая главная на поверхности – экономия и самоокупаемость. Теперь в приоритете функционеры с активами и бизнес-планами, а не бывшие спортсмены с именем и лозунгами.

Да, пока на плаву хозяйка лыж Елена Вяльбе , у которой свой рецепт возвращения России в мировой спорт. Зимний сезон она доработает, но в инсайдах о грядущем объединении лыжных федераций ее роль уже почти не просматривается.

Главу российской гребли Евгения Архипова тоже запомнили за стыдную риторику после Парижа-2024, а сейчас ему доверяют объединенную федерацию – других вариантов не нашлось. Хотя, возможно, главный итог предыдущей работы Архипова – три спортсмена в Париже-2024 и важные слова, на которые не решились многие:

«Мы не нарушаем никаких морально‑этических норм. Ребята готовились, это их работа, и они патриоты. Даже в индивидуальном статусе, я вас уверяю, все будут понимать, что эти спортсмены будут представлять великую Россию. Считаю, что борьба со спортсменами из других стран – это в интересах России. Если мы дойдем до Олимпиады и завоюем медаль, то это будет медаль России».

Очевидно, что нашему спорту в ближайшие годы будет невероятно сложно – и по большому счету, не имеет значения, кто им руководит.

Но важен контекст, в котором ему предстоит существовать – и здесь хочется уцепиться за сигнал от Дегтярева, пусть и сильно запоздалый:

«Нужно вести диалог, встречаться и начинать встречное движение. Нужно прекратить друг друга оскорблять и сотрясать кулаками. Я ко всем обращаюсь – прекратите все поливать международных чиновников, не разбираясь в теме. Мы берем курс на возвращение в олимпийскую семью и защиту прав наших спортсменов . Ни дверью хлопать не будем, ни бряцать словесным оружием. Ездить будем везде. Везде, где имеем право, будем выступать».

Этих слов очень не хватило перед Олимпиадой – возможно, кому-то из спортсменов они помогли бы сделать важный выбор.

Этих слов ждали от людей, которые добились величия в спорте, а потом получили возможность им управлять – Позднякова, Вяльбе, Мамиашвили, Сихарулидзе, Сальникова.

От тех, кто, казалось бы, лучше всех понимает, что такое спортивная карьера и как она скоротечна. От тех, кто должен быть на стороне спортсменов и защищать их право соревноваться. Кто титулами и медалями застрахован от страха потерять теплое место. Чье авторитетное слово могло быть весомее тысячи криков.

И надо было очень постараться, чтобы эти простые и очевидные слова первым произнес человек, которого в спорте долго не воспринимали всерьез.

Грустный итог времени, в котором великие победители из прошлого проиграли Дегтяреву.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, Belkin Alexey/news.ru/Globallook Press/Global Look Press ; РИА Новости /Павел Бедняков, Нина Зотина, Алексей Майшев