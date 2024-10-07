Винер поздравила Путина с 72-летием: «Благодаря его поддержке и вниманию российский спорт достигает небывалых высот»

Ирина Винер поздравила Владимира Путина с 72-летием.

«Сегодня день рождения празднует Владимир Владимирович Путин – человек, который своим непоколебимым духом и мудростью ведет Россию к новым высотам!

Настоящий лидер, который вписал свою историю в летопись нашей страны, став символом уверенности и стабильности для миллионов людей.

Владимир Владимирович Путин – человек, который вдохновляет своими действиями и решениями. Он не только обеспечивает безопасность и процветание нашей страны, но и мотивирует ее граждан на великие дела.

Я как человек, посвятивший всю свою жизнь спорту, с особым трепетом благодарю Владимира Владимировича за внимание, которое он уделяет такому важному для всех нас делу. Благодаря его поддержке и вниманию российский спорт достигает небывалых высот, выращивает новых чемпионов, а Россия твердо закрепляет свои позиции на мировой спортивной арене.

Желаю Вам, Владимир Владимирович, крепкого здоровья, успехов в реализации всех Ваших планов на благо России и ее народа, а также огромных спортивных триумфов для нашей страны!» – написала Винер в телеграм-канале.