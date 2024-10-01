Винер об уходе с поста главы ВФХГ: «Очень давно об этом мечтала. Много лет предлагала эту должность Кабаевой, но она отказывалась»

Ирина Винер рассказала, что давно мечтала уйти с поста главы ВФХГ.

Винер сложила свои полномочия в связи с объединением российских гимнастических федераций. Президентом новой федерации избрали генерального директора РЖД Олега Белозерова.

– Президент (Белозеров) – очень достойный человек, блестящий руководитель. РЖД – одна из ведущих компаний нашей страны, у которой очень грандиозные планы, сейчас прокладывают железнодорожные пути от Санкт‑Петербурга до Ирана.

Видно, что Олег Валентинович занимается спортом, физической культурой. То, что он не принадлежит ни к какому виду гимнастического спорта, даст возможность совершенно независимо работать и принимать решения.

– Вы сложили полномочия президента ВФХГ. С какими чувствами расстаетесь с этим постом?

– Очень давно об этом мечтала. Я много‑много лет предлагала эту должность Алине Кабаевой , но она отказывалась. В последний раз она отказалась в июне. Человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас объединение федераций дало мне возможность выдвинуть моих молодых учениц, которые все знают и понимают в работе чиновников. Они закончили соответствующие вузы, университеты.

Моя мечта осуществилась в полной мере, я линейный тренер – была, есть и останусь до конца. Это моя стезя, я очень сильно отвлекалась от этой работы, когда совмещала с постом президента федерации. Кипы бумаг, подписи, надо было во все вникать. Теперь у меня буду помощники и я буду заниматься в своем любимом зале своими любимыми детьми, – сказала Винер.