Спортивная гимнастика. Игры БРИКС. Шарамков, Поляшов, Калмыкова, Мельникова выиграли золото в отдельных видах, Нагорный – 2-й
На Играх БРИКС на турнире по спортивной гимнастике разыгрываются награды в отдельных видах многоборья.
Спортивная гимнастика
Казань
Мужчины
Вольные упражнения
1. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,933
2. Никита Нагорный (Россия) – 14,133
3. Ярослав Крутов (Беларусь) – 13,966
Конь
1. Владислав Поляшов (Россия) – 14,566
2. Диас Тойшыбек (Казахстан) – 14,366
3. Энхтувшин Дамдиндорж (Монголия) – 13,866
4. Давид Белявский (Россия) – 13,033
Женщины
Опорный прыжок
1. Анна Калмыкова (Россия) – 13,500
2. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,466
3. Жасмина Махмудова (Узбекистан) – 12,616
Брусья
1. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,766
2. Лейла Васильева (Россия) – 14,666
3. Елена Титовец (Беларусь) – 14,233