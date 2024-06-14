Спортивная гимнастика. Игры БРИКС. Шарамков, Поляшов, Калмыкова, Мельникова выиграли золото в отдельных видах, Нагорный – 2-й

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На Играх БРИКС на турнире по спортивной гимнастике разыгрываются награды в отдельных видах многоборья.

Спортивная гимнастика

Игры БРИКС 

Казань

Мужчины

Вольные упражнения

1. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,933

2. Никита Нагорный (Россия) – 14,133

3. Ярослав Крутов (Беларусь) – 13,966

Конь 

1. Владислав Поляшов (Россия) – 14,566

2. Диас Тойшыбек (Казахстан) – 14,366

3. Энхтувшин Дамдиндорж (Монголия) – 13,866

4. Давид Белявский (Россия) – 13,033

Женщины

Опорный прыжок

1. Анна Калмыкова (Россия) – 13,500

2. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,466

3. Жасмина Махмудова (Узбекистан) – 12,616

Брусья

1. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,766

2. Лейла Васильева (Россия) – 14,666

3. Елена Титовец (Беларусь) – 14,233

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2 комментария
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Шарамков так держать 🤘🤘🤘
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О, монгол коня оседлал. Где показывают? Никогда не видел монголов.
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