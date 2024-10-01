Ангелина Мельникова: «Считаю нашу победу в Токио подарком судьбы, но заслуженным подарком. Если бы была Байлс, мы бы не выиграли»
На Олимпиаде в Токио командное многоборье выиграли россиянки.
– Историю с Симоной, наверное, многие знают. То есть самая мировая, просто топовая гимнастка снимается в этот день, когда у нас идет командный финал. И это такой для меня подарок судьбы был.
Я считаю нашу победу в Токио подарком судьбы, но заслуженным подарком. Если бы была Симона, мы бы не выиграли, наверное, потому что Симона – это недосягаемая гимнастка.
Не было никаких предпосылок, что что-то такое произойдет. И здесь происходит такой момент, ну просто исторический. И я думаю: вот как это произошло со мной?
Многие говорят, что в жизни нужно уметь ждать, уметь чуть-чуть потерпеть. Вот это, наверное, был тот самый момент, когда ты все-таки не сдался в какой-то момент, и вот тебя жизнь вот так вот наградила.
То есть для меня даже эта победа, она эмоциональна, но она эмоциональна больше тем, что такая ситуация произошла – коронавирус, перенос этих Игр, плюс Симона снимается с соревнований.
Самая сильная конкурентка уходит. Именно в этот день ты становишься олимпийским чемпионом, сбывается мечта. То есть в очень необычных условиях.
– Хотела бы сейчас с ней посоревноваться?
– Очень хотела бы. Вообще просто оказаться на одном помосте. Даже если я проиграю, просто выступать на одном помосте – это замечательно, здорово. Это почетно очень, – сказала гимнастка.
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