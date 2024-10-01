Мельникова о мотивации после отстранения: «Сейчас очень тяжело, многие спортсмены ушли, забили на спорт. Но правительство нас поддерживает»

Ангелина Мельникова высказалась о мотивации спортсменов после отстранения России.

«Сейчас очень тяжело. Очень многие спортсмены ушли из спорта, очень многие. То есть просто забили, скажем так.

Просто после того, как ты участвовал в Олимпийских играх и завоевывал олимпийские медали, боролся с лучшими спортсменами мира, пытаться выступать на российских соревнованиях и сохранять тот же мировой уровень – это очень сложно.

Тяжело всем. Все просто просидели на диване, посмотрели Олимпийские игры. Скорее всего, поплакали, потому что я, например, вот не смотрела Олимпиаду – следила за результатами, но не смотрела. Потому что я знала, что мне будет грустно, возможно, даже заплачу. Зачем мне просто терзать себя изнутри? Как-то все все равно пытаются тренироваться.

Но тем не менее я могу сказать, что правительство поддерживает нас в этом плане. Например, финансово — нам подняли гонорары на российских соревнованиях. Это уже что-то. Федерации что-то делают для того, чтобы удерживать спортсменов. И за это им спасибо», – сказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

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