Мельникова о мотивации после отстранения: «Сейчас очень тяжело, многие спортсмены ушли, забили на спорт. Но правительство нас поддерживает»
«Сейчас очень тяжело. Очень многие спортсмены ушли из спорта, очень многие. То есть просто забили, скажем так.
Просто после того, как ты участвовал в Олимпийских играх и завоевывал олимпийские медали, боролся с лучшими спортсменами мира, пытаться выступать на российских соревнованиях и сохранять тот же мировой уровень – это очень сложно.
Тяжело всем. Все просто просидели на диване, посмотрели Олимпийские игры. Скорее всего, поплакали, потому что я, например, вот не смотрела Олимпиаду – следила за результатами, но не смотрела. Потому что я знала, что мне будет грустно, возможно, даже заплачу. Зачем мне просто терзать себя изнутри? Как-то все все равно пытаются тренироваться.
Но тем не менее я могу сказать, что правительство поддерживает нас в этом плане. Например, финансово — нам подняли гонорары на российских соревнованиях. Это уже что-то. Федерации что-то делают для того, чтобы удерживать спортсменов. И за это им спасибо», – сказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.
Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?
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