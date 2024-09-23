Олимпийская чемпионка Мельникова возобновила тренировки после травмы ноги

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова возобновила тренировки после травмы.

В июле 24-летняя спортсменка повредила ногу во время Кубка России в Новосибирске. Ей диагностировали разрыв разрыв головки икроножной мышцы.

«Ангелина приехала на сбор национальной команды на «Озеро Круглое» и провела первую тренировку», – рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко .

На Олимпиаде 2021 года в Токио Мельникова выиграла золото в командном турнире, а также бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях.