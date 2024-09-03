Никита Нагорный: «Думаю, в октябре объединение в рамках Федерации гимнастики России уже произойдет»

Никита Нагорный высказался о возможном объединении федераций гимнастики

«Вопрос прорабатывается со всеми федерациями. Важно все сделать так, чтобы никому не навредить. При этом сделать работу всех эффективнее, особенно с точки зрения существующих наработок в спортивной и художественной гимнастиках, а также в батуте и акробатике.

Сама идея не новая, FIG сделала это объединение уже достаточно давно. Думаю, в октябре объединение в рамках Федерации гимнастики России (ФГР) уже произойдет. Абсолютно точно это поможет таким видам спорта, как спортивная аэробика, акробатика, паркур. Можно будет выстроить грамотную вертикальную систему работы, при этом нельзя навредить тем видам спорта, которые сегодня имеют хороший результат в спорте высших достижений.

Важно, что общей федерацией мы можем сделать единую точку входа, что впоследствии позитивно скажется на массовости во всех видах гимнастики. Гимнастика для ребенка может начинаться в «коммерческих клубах» с полутора лет. Допустим, за 2-3 года родители и тренеры видят, что их девочка становится высокой и растянутой, тогда ее отдают в художественную. А если мальчик – более высокий и поворотливый, то его можно перевести в батут. И так далее.

Я сам когда пришел в гимнастику, думал, что это только батут и поролоновая яма. И когда меня начали качать и растягивать, через 2-3 недели боялся представить, что это за вид спорта такой. Единая точка входа и грамотное распределение точно помогут нам увеличить количество талантливых ребят, в том числе в спорте высших достижений.

Главное, повторюсь, правильно распределить задачи по всем руководителям. Если будут вице‑президенты по профильным видам, то каждый из них должен понимать, что они должны делать для сохранения и развития достижений своих федераций. Плюс – внедрение новых проектов, которые дадут новые возможности и профессионалам, и студентам, и любителям.

– Вы в каком‑то виде хотели бы принять участия в деятельности ФГР?

– У меня в приоритете стоит большое количество вопросов по развитию гимнастики в нашей стране. Новые проекты, студенческий спорт, улучшение результатов в регионах. Отдельной строкой хотел бы выделить задачу по привлечению грамотных тренеров, работа которых зачастую остается без внимания, – сказал олимпийский чемпион Нагорный .

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