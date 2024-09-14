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Винер о Белозерове: «Достойная кандидатура, великолепный руководитель. Я полностью поддерживаю его»

Винер поддержала кандидатуру Белозерова на пост главы Федерации гимнастики России.

Главу «РЖД» Олега Белозерова выдвинули на пост президента объединенной федерации гимнастики.

Ирина Винер возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.

«Достойная кандидатура, великолепный руководитель. Я полностью поддерживаю его», – сказала Винер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
художественная гимнастика
logoИрина Винер
ВФХГ
Олег Белозеров
РЖД
Федерация гимнастики России
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