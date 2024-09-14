Василий Титов: «Поддерживаю кандидатуру Белозерова. Он возглавляет госкорпорацию с большим ресурсом, для объединенной федерации это важно»
Титов поддержал кандидатуру Белозерова на пост главы Федерации гимнастики России.
Главу «РЖД» Олега Белозерова выдвинули на пост президента объединенной федерации гимнастики.
Василий Титов возглавляет Федерации спортивной гимнастики России.
«Думаю, что сейчас это правильное решение. Олег Белозеров возглавляет крупную госкорпорацию с большим ресурсом – как финансовым, так и организационным. Для объединенной федерации это важно.
Собрав такую огромную федерацию, надо, чтобы мы организационно и финансово справились. Поэтому я поддерживаю кандидатуру Белозерова», – сказал Титов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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