Гендиректора «РЖД» Белозерова выдвинули на пост главы объединенной Федерации гимнастики России
О выдвижении сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Главой «РЖД» является Олег Белозеров.
«Идея объединения всех федераций по гимнастическим видам спорта обсуждалась десятилетиями и, наконец, созрела до конкретного решения. На глобальном уровне они давно собраны в единую Международную федерацию гимнастики.
Мы давно знакомы с Олегом Валентиновичем, работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека.
«РЖД» очень много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной.
Поэтому министерство окажет всецелую поддержку предстоящей 1 октября учредительной конференции объединенной Федерации гимнастики России, а также в разработке нормативной базы в соответствии с вызовами времени», – заявил Дегтярев.
В состав объединенной федерации гимнастики войдут Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерация прыжков на батуте России (ФПБР), Федерация спортивной акробатики России (ФСАР) и Всероссийская федерация спортивной аэробики (ВФСА).
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