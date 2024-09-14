Гендиректора «РЖД» Белозерова выдвинули на пост главы объединенной Федерации гимнастики России

Главу «РЖД» выдвинули на пост президента объединенной федерации гимнастики.

О выдвижении сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев .

Главой «РЖД» является Олег Белозеров .

«Идея объединения всех федераций по гимнастическим видам спорта обсуждалась десятилетиями и, наконец, созрела до конкретного решения. На глобальном уровне они давно собраны в единую Международную федерацию гимнастики.

Мы давно знакомы с Олегом Валентиновичем, работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека.

«РЖД» очень много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной.

Поэтому министерство окажет всецелую поддержку предстоящей 1 октября учредительной конференции объединенной Федерации гимнастики России, а также в разработке нормативной базы в соответствии с вызовами времени», – заявил Дегтярев.

В состав объединенной федерации гимнастики войдут Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ ), Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерация прыжков на батуте России (ФПБР), Федерация спортивной акробатики России (ФСАР) и Всероссийская федерация спортивной аэробики (ВФСА).