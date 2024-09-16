Бладцева о любимых фигуристках: «У Валиевой есть все, она идеальна. У меня ее автограф есть, в паспорте лежит. Я его всегда с собой ношу!»

Анжела Бладцева считает Камилу Валиеву идеальной фигуристкой.

— Расскажи про фигурное катание, как смотришь, где бываешь?

— Всегда смотрю трансляции. Лично была всего два раза — на этапе Гран-при в Москве и прыжковом чемпионате. Еще на шоу ходила. Когда у нас сборы в Новогорске, можем отпроситься на вечер. На шоу Татьяны Навки была еще в 2022 году, тогда Камила Валиева выступала в Сочи-парке. По-моему, «Аленький цветочек».

— Фавориты есть?

— Мне по характеру всегда больше всех нравится Саша Трусова. Она всегда будет бороться до конца. У Камилы Валиевой есть все, она идеальна. Она сейчас дисквалифицирована, но ее зовут на шоу. Я очень рада, что есть возможность выступать.

У мужчин — мой краш Владислав Дикиджи . Еще отдельная любовь — Евгений Семененко . Он тоже в себе все сочетает: хорошие прыжки, техника, эмоции. Еще и на врача учится!

— Хотела бы на тренировку с фигуристами?

— Посмотреть на тренировку хотелось бы. Я была в Новогорске, у меня есть фотографии с Камилой Валиевой, Сашей Трусовой, Аленой Косторной . У них тогда были какие-то закрытые прокаты в 2022 году, перед началом сезона в августе. Не успела только с Аней Щербаковой сфотографироваться, мы уже уезжали, когда она приехала.

— Получается, ты смогла перебороть свою закрытость?

— С ним я очень хотела сделать фотографии! Мы очень удачно были на одной базе, в одном корпусе. Как только заехали, увидели их и не поверили. Мы сначала заметили их тренера — Даниила Глейхенгауза. По фото сидели и проверяли — он или не он.

— Вы успели сказать, что на батуте выступаете?

— Нет, просто подошли и сфотографировались. Каждый день встречали Камилу Валиеву на зарядке, она по стадиону бегала. Мы ее застали за прогулкой вечером с собакой, чтобы не отвлекать, быстро подошли. У меня ее автограф есть, в паспорте лежит. Я его всегда с собой ношу!

— Ты смотрела, как в Пекине они выступали?

— Да, очень расстроена была из-за Валиевой. Понятно, что психологически на Камилу надавили, из-за этого не получилось показать свой максимум.

— А прокаты Саши и Ани?

— За Сашу было очень обидно. Аня большая молодец, откатала чисто и короткую, и произвольную программу, без единой помарки. Из-за Саши просто расстроилась, потому что она шла к своей цели, была уверена, что покажет свои пять четверных прыжков и станет первой. К сожалению, выиграть не получилось.

— Тебе не кажется, что у вас с Сашей похожая ситуация была на Олимпиаде? Она тоже выплеснула эмоции, а ей не дали уйти.

— Мне кажется, ей все равно было обиднее. У них спорт более «короткий», меньше возрастных спортсменов.

— То есть при идеальном раскладе без травм ты бы могла бы до 33 лет выступать, как британка?

— Думаю, что да.

— Саша возвращается, как ты отнеслась к этой новости?

— Я рада. Буду надеяться, что она покажет свой максимум. Понятно, что она поменялась за два года, тем более теперь она замужем. Кстати, видела фотографии со свадьбы — очень красиво! – рассказала батутистка Анжела Бладцева .