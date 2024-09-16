«Белозеров обладает колоссальным опытом в управленческой деятельности». Подгорный о выдвижении главы РЖД на пост в единой федерации гимнастики

Стало известно, почему главу РЖД выдвинули на пост в единой федерации гимнастики.

Об этом высказался глава новосибирской федерации, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 1996 года Евгений Подгорный.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров ранее стал кандидатом в президенты Федерации гимнастики России, которая объединит организации по прыжкам на батуте, акробатике, аэробике, художественной и спортивной гимнастике.

«Белозеров является членом Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области, и наша организация приняла решение выдвинуть его кандидатуру на пост президента Федерации гимнастики России. Он обладает колоссальным опытом в управленческой деятельности, мы видим, как развивается спортивное направление в железнодорожной отрасли под его руководством, строится новая инфраструктура.

Если говорить про Новосибирскую область, то можно отметить волейбольный клуб «Локомотив», который является одним из лидеров в стране. РЖД построили для волейболистов новую арену, где проводятся соревнования на высоком уровне.

Под руководством Олега Валентиновича все виды спорта, которые будут объединены в одну федерацию, я думаю, получат мощный толчок для развития. На мой взгляд, лучшей кандидатуры на пост руководителя российской гимнастической федерации нет.

Белозеров, будучи руководителем РЖД, смог объединить регионы и области нашей страны, развивая железные дороги, так и в спорте он сумеет сплотить всех в единое целое. Олег Валентинович без больших раздумий согласился идти на выборы, я знаю, что он очень любит спорт», – заявил Подгорный.