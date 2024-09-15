Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Оценим выступление на прокатах на 7 баллов из 10. Невероятная публика, зрители – космос»

Щербакова и Гончаров рассказали, что их ожидания от прокатов оправдались.

Танцевальный дуэт впервые выступил на контрольных прокатах сборной России на взрослом уровне. «На 7 баллов из 10 оценим выступление на прокатах. Ожидания оправдались. Невероятная публика, зрители – космос. Непривычно выступать перед таким количеством публики», – сказала Анна Щербакова . «Для первого старта неплохо, дальше будем набирать физическую форму, все хорошо», – добавил Егор Гончаров .