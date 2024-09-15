Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Оценим выступление на прокатах на 7 баллов из 10. Невероятная публика, зрители – космос»
Щербакова и Гончаров рассказали, что их ожидания от прокатов оправдались.
Танцевальный дуэт впервые выступил на контрольных прокатах сборной России на взрослом уровне.
«На 7 баллов из 10 оценим выступление на прокатах. Ожидания оправдались. Невероятная публика, зрители – космос. Непривычно выступать перед таким количеством публики», – сказала Анна Щербакова.
«Для первого старта неплохо, дальше будем набирать физическую форму, все хорошо», – добавил Егор Гончаров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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