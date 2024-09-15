Ирина Хавронина: «Получилось откатать неплохо. У меня развязался конек, старалась не акцентировать внимание на этом»

Хавронина рассказала, что у нее развязался конек во время произвольного танца.

Дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного представил новую программу на контрольных прокатах.

«С теми обстоятельствами, которые произошли, получилось откатать неплохо. Я смогла получить удовольствие.

У меня развязался конек, старалась не акцентировать внимание на этом, это не сильно отразилось на мне. Едем [на этапы Гран-при] в Магнитогорск и Москву», – сказала фигуристка.

«Откатали неплохо, тем более при таких обстоятельствах», – добавил Нарижный .

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