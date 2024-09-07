Валентина Родионенко: «1 октября будет конференция, где объявят имена вице-президентов федерации гимнастики. Будем рекомендовать кандидатуру Нагорного»

Тренер Валентина Родионенко высказалась об объединении федераций гимнастики

Накануне руководящие органы российских гимнастических федераций приняли решение об объединении в одну организацию – Федерацию гимнастики России.

«Спортивная гимнастика от этого объединения ничего не теряет. Первого октября будет конференция, где объявят имена вице-президентов в составе федерации гимнастики. От спортивной гимнастики будем рекомендовать кандидатуру Никиты Нагорного. А Василий Титов будет во главе всей организации.

Никита уже на пути к завершению карьеры. Может быть, он будет не так активно заниматься. Но, в любом случае, все будет зависеть от него: хватит ли здоровья возглавить федерацию и тренироваться. Он определится. Никита – человек, который очень предан спортивной гимнастике! У него сейчас много идей, поэтому нас это только радует», – сказала Родионенко.