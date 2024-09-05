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Михаил Дегтярев: «Наши тренеры часто выезжают за рубеж. Мы этому не препятствуем – если будут сильнее соперники, от этого выиграет наш спорт»

Михаил Дегтярев не против того, чтобы российские тренеры работали за границей

Об этом министр спорта России сказал, комментируя победу сборной Китая по художественной гимнастике в Париже-2024 – команду тренирует россиянка Анастасия Близнюк.

«Близнюк популярна в России, она наша, мы ее любим и уважаем, поздравляем китайскую сборную. Оценить ее популярность в Китае не могу, но считаю такое сотрудничество очень перспективным, наши тренеры очень часто выезжают за рубеж, тренируют, мы этому не препятствуем, потому что мы за честную и справедливую конкуренцию. Если будут сильнее наши соперники, от этого выиграет наш спорт.

Я вчера на сессии выдвинул тезис, что Россия обладает спортивным суверенитетом. В мире немного стран, которые его имеют. Составляющие суверенитета – это школа, тренеры, инфраструктура, медиа, само спортивное сообщество спортсменов, достигающих результатов, у России все сослагающие есть.

Наша школа известна, мы готовы делиться опытом, сами готовы приглашать тренеров из-за рубежа, такие случаи есть. Поэтому будем сотрудничать с Китайской Народной Республикой, нашими друзьями. Как говорил наш президент, наши отношения с Китаем сегодня находятся на историческом пике, такими и будут оставаться. Мы этому рады», – рассказал Дегтярев.

«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и ВАДА

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
художественная гимнастика
Анастасия Близнюк
logoМихаил Дегтярев
сборная Китая (художественная гимнастика)
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