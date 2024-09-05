Михаил Дегтярев: «Наши тренеры часто выезжают за рубеж. Мы этому не препятствуем – если будут сильнее соперники, от этого выиграет наш спорт»
Об этом министр спорта России сказал, комментируя победу сборной Китая по художественной гимнастике в Париже-2024 – команду тренирует россиянка Анастасия Близнюк.
«Близнюк популярна в России, она наша, мы ее любим и уважаем, поздравляем китайскую сборную. Оценить ее популярность в Китае не могу, но считаю такое сотрудничество очень перспективным, наши тренеры очень часто выезжают за рубеж, тренируют, мы этому не препятствуем, потому что мы за честную и справедливую конкуренцию. Если будут сильнее наши соперники, от этого выиграет наш спорт.
Я вчера на сессии выдвинул тезис, что Россия обладает спортивным суверенитетом. В мире немного стран, которые его имеют. Составляющие суверенитета – это школа, тренеры, инфраструктура, медиа, само спортивное сообщество спортсменов, достигающих результатов, у России все сослагающие есть.
Наша школа известна, мы готовы делиться опытом, сами готовы приглашать тренеров из-за рубежа, такие случаи есть. Поэтому будем сотрудничать с Китайской Народной Республикой, нашими друзьями. Как говорил наш президент, наши отношения с Китаем сегодня находятся на историческом пике, такими и будут оставаться. Мы этому рады», – рассказал Дегтярев.
«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и ВАДА
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