«Называли «королевой эльфов». Наша тренер по художке принесла Китаю олимпийское золото

Анастасия Близнюк – единственная в мире спортсменка, завоевавшая медали трех Олимпийских игр в художественной гимнастике (золото Лондона-2012 и Рио-2016, серебро Токио-2020), все – в групповых упражнениях.

После Токио Близнюк закончила и уехала в Китай тренером. И уже на Играх в Париже китаянки, которые раньше не считались фаворитами, сенсационно победили!

Как же Насте это удалось? Мы с ней поговорили.

«На прием к лидеру страны меня не пригласили»

– Как отметили победу в Париже?

– Ничего особенного не было. Девочки сходили на интервью и вернулись в деревню, легли спать. Мы с тренерами сходили в ресторан, но тоже все очень скромно.

– Ирина Винер поздравила?

– Конечно. Ирина Александровна была вообще первой, кто позвонил. Я только взяла в руки телефон, и тут она. Разговор быстрый, потому что вокруг меня была толпа, говорить неудобно. Но она потом прислала еще большое аудиосообщение, где сказала, что очень за меня рада.

Вообще, поздравлений было огромное количество. У меня на страничке в соцсетях обвал, подписалось много народу. Понятно, что очень много людей из Китая, еще почему-то из Мексики. Приятно, называют меня «королевой эльфов». Были даже не сотни, а тысячи сообщений, у меня несколько дней ушло, чтобы всем ответить.

– Какие призовые положены в Китае за олимпийское золото?

– Насчет девочек – я ничего не знаю. У них будет прием у лидера, как это здесь называется (Си Цзиньпинь – Спортс). Там будут присутствовать главный тренер Сун Дан, она серебряный призер Игр-2008 в Пекине, и Шу Ян Шу – девочка, которая была на Олимпиаде в Токио, и тоже помогала нам.

Меня не пригласили. Это естественно, потому что я иностранный тренер, а на такие приемы приглашают только китайцев.

«Перед Играми в Токио у нас были тренировки по 15 часов. Спали в раздевалке на раскладушках»

– Что из российской школы художественной гимнастики вы взяли как тренер?

– Мне повезло, потому что на протяжении карьеры у меня было много разных тренеров. Не имею в виду только тренеров сборной, которые тоже менялись, плюс к нам приходили самые разные специалисты: тренеры по танцам, психологи... У каждого я постаралась взять что-то хорошее.

Но, наверное, в точности я как тренер ни на кого из моих наставников не похожа.

– Даже на Винер?

– На Ирину Александровну никто никогда не будет похож. Она единственная и неповторимая.

Она может приметить обычную девочку, и эта девочка станет чемпионкой. Она меня очень многому научила – и на ковре, и в психологическом плане. Все эти фишки и знания я даже не хочу выносить на публику, пусть останутся нашим секретом. Это те вещи, которые мне помогают и позволяют отличаться от других.

– Правда, что китаянки беспрекословно выполняют указания тренера?

– Да, девочки очень исполнительные, ответственные, благодарные. Какая бы у нас ни была тренировка – предметная подготовка, хореография, ОФП, разминка – в конце они обязательно кланяются. Это благодарность мне за то, что уделила время и чему-то их научила. Долго не могла к этому привыкнуть, но теперь на автомате кланяюсь в ответ.

– Китаянки тренируются столько же, сколько вы в России?

– Я могу точно сказать, что девочки очень много работали. Но и тренировок по 15 часов, как у нас перед Токио, я не практиковала. Тогда мы на сборе во Владивостоке на протяжении двух недель спали в раздевалке на раскладушках. 15 часов тренировок – это был рекорд, в тот день у нас как такового даже перерыва между занятиями не было.

В Китае у меня девочки работали в стандартном графике: две тренировки в день, в среднем 8-9 часов в зале. Но за две недели до соревнований, наоборот, я постаралась снизить нагрузки. Скорее, стремилась поддержать их психологически, внушить, что они сильные и у них все получится. Для этого мы проводили много контрольных тренировок, тренировок на правильность исполнения...

– В каком состоянии была китайская группа на момент начала вашей работы?

– Когда я только приехала, у них был очень маленький набор (уровень сложности – Спортс). Приходилось убеждать, что если мы хотим медалей, то нужно не бояться рисковать и составить упражнение на максимальную стоимость. При этом до чемпионата мира в Болгарии оставалось два месяца.

На том турнире мы уже ничего менять не стали, но на будущий сезон, 2023-й, подняли сложность. В результате – серебро чемпионата мира в многоборье и золото-серебро в финалах. К Олимпиаде уже старались подойти в том же ключе.

Иногда я убеждала. Например, на какой-то связке они хотели получить 0,5, но так, как это выполняли гимнастки – страховались, могли придержать рукой – это бы просчитывалось только на 0,3. И лучше было поменять движение, чтобы четко получать за него 0,5. Каждый такой момент мы долго обсуждали, искали варианты. И конечно, отдельно работали над чистотой исполнения.

– Как вы формировали состав?

– После чемпионата мира (в прошлом году китаянки стали там вторыми – Спортс), где у нас были шесть гимнасток, одну девочку нужно было выводить из состава.

Это было сложное решение. Нужно было выбрать девочку, которая больше ошибается, менее уверенно себя чувствует. Мы много думали вместе с китайскими тренерами и в итоге приняли, как мне кажется, правильное решение.

С этой девочкой говорила главный тренер Сун Дан. Конечно, было жалко ее, но это спорт. Девочка сначала пошла в индивидуальную программу, мы составили ей новое упражнение, месяца три она тренировалась как личница. Но потом мы решили вернуть ее во второй состав группы, чтобы она выступила на чемпионате Китая.

Мы очень хотели, чтобы она поехала с нами в Париж как запасная, но, к сожалению, не хватило аккредитаций.

– Что дальше будет с китайской группой?

– Две девочки точно остаются. Три других, которые уже выступали в Токио, под большим вопросом. Они костяк этой команды. Изначально между ними и «маленькими» была пропасть, только ближе к Олимпиаде все выровнялось. Но все равно, девочки, которые прошли две Олимпиады, гораздо выше уровнем.

Я думаю, поддерживать статус олимпийских чемпионок будет гораздо сложнее, чем к нему идти. Тем более, когда от тебя не ждали, а теперь начнут ждать и нужно будет не уронить планку.

Близнюк говорит по-китайски? А что с едой?

– Вы можете сказать, что почувствовали себя в Китае своей?

– Китайцы меня сразу приняли. Даже в первые дни не было чувства, что я здесь чужая. А сейчас они мои друзья и моя семья. Я их очень уважаю и люблю.

– Правда, что вы выучили китайский язык?

– Не в совершенстве, конечно. Больше я говорю по-английски, и если девочкам нужно что-то объяснить именно по жизни, а не применительно к гимнастике, тоже перехожу на английский.

Но термины для художественной гимнастики я выучила. Постепенно, без репетитора, просто каждый раз спрашивала, как что называется. Сейчас у меня в этой сфере достаточный словарный запас. На бытовом уровне, в магазине или ресторане тоже могу объясниться.

– Где вы живете в Китае?

– Шесть месяцев мы тренировались в Шанхае, там был шикарный номер – огромная кровать, сдвигающиеся шторы...

Потом жила на самой обычной спортивной базе. Она находится внутри университета, до центра города – минут 40 на такси. Там огромная и очень красивая территория, только сами здания старые. У меня была стандартная комната, но очень старый ремонт.

Питание в столовой, очень разнообразное и качественное. Но я, честно говоря, крайне редко туда ходила, заказывала доставку еды. Я обожаю острое, китайская еда мне очень нравится. В первые полгода, пока мы жили в Шанхае, я килограмма 2-2,5 набрала. Но здесь, в Пекине, очень сильно похудела. В какой-то момент весила даже меньше, чем в спорте. Аппетита особо нет, но заставляю себя кушать.

Сейчас, после Олимпиады, мы переезжаем. База закрывается на ремонт. Пока не определились, где будем жить и тренироваться в ближайшие четыре месяца.

– Чем вы занимаетесь в свободное время? Вам кто-то помогает?

– Свободного времени не так много. По средам у нас одна тренировка, в воскресенье выходной, в остальные дни – по две тренировки. Если есть время, люблю погулять, сходить в кафе или ресторан, просто поспать.

Переводчик у меня был первые две недели здесь, когда только приехала. Но с ней было очень сложно, потому что она плохо знала русский, плохо переводила тренировочные термины. Больше сил и нервов уходило, чтобы с ней объясниться, мне проще было выйти и самой показать или сказать по-английски.

Сейчас переводчика у меня нет, но он и не нужен. Гуляю с девочками, они свободно говорят по-английски.

– Как вы перемещаетесь?

– Чаще всего на такси. Мне предлагали взять машину, но здесь очень много мотоциклов, мопедов, движение странное по сравнению с нашим... Если честно, страшно, не решаюсь пока сесть за руль.

– В России бываете?

– Конечно, раз в году приезжаю.

– Какие у вас теперь планы?

– Отпуск! Пока хочу только отдыхать. А дальше видно будет.

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Фото: Gettyimages.ru /Lu Lin/CHINASPORTS/VCG; Zhang Fan/Global Look Press