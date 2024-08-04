«Я не хочу отвечать на эти вопросы. Вы задаете их, чтобы спровоцировать меня». Белорус Литвинович о нейтральном статусе на Олимпиаде
Белорусский батутист назвал провокационными вопросы журналистов на Олимпиаде.
Ранее белорус Иван Литвинович выиграл золото в прыжках на батуте. Он первый спортсмен, победивший на Играх-2024 в нейтральном статусе.
Как сообщает Inside the Games, Литвинович не стал отвечать на вопрос о своем участии в соревнованиях и насчет «поддержки своей страны».
«Я не хочу отвечать на эти вопросы. Вы задаете их, чтобы спровоцировать меня. Я буду отвечать только на вопросы о спорте», – сказал Литвинович.
Уважение !