«Я не хочу отвечать на эти вопросы. Вы задаете их, чтобы спровоцировать меня». Белорус Литвинович о нейтральном статусе на Олимпиаде

Белорусский батутист назвал провокационными вопросы журналистов на Олимпиаде.

Ранее белорус Иван Литвинович выиграл золото в прыжках на батуте. Он первый спортсмен, победивший на Играх-2024 в нейтральном статусе.

Как сообщает Inside the Games, Литвинович не стал отвечать на вопрос о своем участии в соревнованиях и насчет «поддержки своей страны».

«Я не хочу отвечать на эти вопросы. Вы задаете их, чтобы спровоцировать меня. Я буду отвечать только на вопросы о спорте», – сказал Литвинович.