«Я не хочу отвечать на эти вопросы. Вы задаете их, чтобы спровоцировать меня». Белорус Литвинович о нейтральном статусе на Олимпиаде

Теги Прыжки на батуте сборная Беларуси Олимпиада-2024 Иван Литвинович Гимнастика

Белорусский батутист назвал провокационными вопросы журналистов на Олимпиаде.

Ранее белорус Иван Литвинович выиграл золото в прыжках на батуте. Он первый спортсмен, победивший на Играх-2024 в нейтральном статусе.

Как сообщает Inside the Games, Литвинович не стал отвечать на вопрос о своем участии в соревнованиях и насчет «поддержки своей страны».

«Я не хочу отвечать на эти вопросы. Вы задаете их, чтобы спровоцировать меня. Я буду отвечать только на вопросы о спорте», – сказал Литвинович.

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24 комментария
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Двухкратный чемпион и многократный адекват!
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Уважение парню
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Именно для провокации и был задан вопрос. Потому что любой ответ был бы извращён.
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Ответ Олег Кузнецов
Журналисты спортсменов Израиля не хотят спросить про смерть 40 000 мирных жителей сектора Газа от бомбежек ЦАХАЛ? Поддерживают ли они убийство женщин и детей с помощью авиабомб.
А могли бы спросить почему палестинцы напали на Израйль и продолжают задерживать 200 заложников, и почему водой их должны снабжать израйлитяне, хотя живут они в одной и той же пустыне. вот вам бы не надо бы лезть в чужие дела о своими бы разобраться.
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Ответ Russ Ivan
Надо было ему задать встречный вопрос - за что дисквалифицировали сборную Белоруссии, влепив допущенным нейтральный статус...
Что бы , что ?
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Мужчина !!!
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Ответ Real_v_dushe
Нет там никакой провокации, очень странно, что МОК допустил такого товарища до ОИ.
Марш в ТЦК ухилянт!
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Ответ Its my life
Двухкратный чемпион и многократный адекват!
Журналисты спортсменов Израиля не хотят спросить про смерть 40 000 мирных жителей сектора Газа от бомбежек ЦАХАЛ? Поддерживают ли они убийство женщин и детей с помощью авиабомб.
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Ответ Its my life
Двухкратный чемпион и многократный адекват!
У него по контракту с федерацией запрещено отвечать на вопросы о Лукашенко и вообще об авторитаризме в его стране. Но то, что он лукашист, сомнений нет, не лукашист на ОИ никогда больше не поедет от этой страны.
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Так и надо отвечать. мухи от котлет отдельно.
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Абсолютно адекватно !
Уважение !
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Ответ Real_v_dushe
У него по контракту с федерацией запрещено отвечать на вопросы о Лукашенко и вообще об авторитаризме в его стране. Но то, что он лукашист, сомнений нет, не лукашист на ОИ никогда больше не поедет от этой страны.
Вы сейчас намекнули, что Лукашенко вечный?
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Ответ Олег Кузнецов
Журналисты спортсменов Израиля не хотят спросить про смерть 40 000 мирных жителей сектора Газа от бомбежек ЦАХАЛ? Поддерживают ли они убийство женщин и детей с помощью авиабомб.
вроде по ноаым данным хамаса там уже 40 миллионов. или миллиардрв - не помню точно
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Ответ Viks
Что за вопрос? Мы тоже хотим оценить степень их провокационности.
Комментарий удален модератором
Ответ uragan
Комментарий удален модератором
Я по 80 копеек беру.
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Ответ Сергей Фетисов
Очередная провокация.У израильтян почему не спросят про Газу.Про отношение к бомбёжкам и то что служат в армии.
А что у израильтян спрашивать? Дикарям из газы не следовало убивать и брать в заложники людей на концерте на территории Израиля. Сделали - значит ждет ответка. Все справедливо.
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