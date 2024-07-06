Журова о блокировке ютуб-канала Нагорного: «Они считают его прокремлевским парнем»

Светлана Журова предположила, почему закрыли ютуб-канал гимнаста Никиты Нагорного.

Накануне олимпийский чемпион по спортивной гимнастике сообщил, что его канал удален.

«Они считают его прокремлевским парнем, сто процентов. Лично я уже давно закрыла все свои страницы, потому что понимала, что их заблокируют.

У Никиты была более обширная повестка, он занимался очень многими проектами, что не понравилось на Западе, там посчитали, что он слишком много позитива несет, а это не то, что бы им хотелось, им нужен негатив», – сказала Журова.

– президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта и начальник главного штаба Юнармии.

«Это все звенья одной цепи. В мировом масштабе фиджитал-спорт может получить очень хорошее развитие, но, поскольку это придумали русские, им нужно полностью уничтожить информацию об этом. Международный олимпийский комитет сейчас собрался делать киберолимпийские игры, но они не могут включить их в программу, потому что это наша запатентованная придумка.

И они не могут допустить ассоциации с нами, чтобы их не обвиняли в том, что они пошли на поводу у России. Хотя, по сути, именно фиджитал по духу подходит киберспортивной . Но вместо кооперации они решают заблокировать канал Никиты и его инфополе, чтобы никто не знал, что это русские придумали это направление», – добавила депутат Госдумы РФ.