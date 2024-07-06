Журова о блокировке ютуб-канала Нагорного: «Они считают его прокремлевским парнем»

Теги спортивная гимнастика Светлана Журова Политика Никита Нагорный Гимнастика

Светлана Журова предположила, почему закрыли ютуб-канал гимнаста Никиты Нагорного.

Накануне олимпийский чемпион по спортивной гимнастике сообщил, что его канал удален.

«Они считают его прокремлевским парнем, сто процентов. Лично я уже давно закрыла все свои страницы, потому что понимала, что их заблокируют.

У Никиты была более обширная повестка, он занимался очень многими проектами, что не понравилось на Западе, там посчитали, что он слишком много позитива несет, а это не то, что бы им хотелось, им нужен негатив», – сказала Журова.

Нагорный – президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта и начальник главного штаба Юнармии.

«Это все звенья одной цепи. В мировом масштабе фиджитал-спорт может получить очень хорошее развитие, но, поскольку это придумали русские, им нужно полностью уничтожить информацию об этом. Международный олимпийский комитет сейчас собрался делать киберолимпийские игры, но они не могут включить их в программу, потому что это наша запатентованная придумка.

И они не могут допустить ассоциации с нами, чтобы их не обвиняли в том, что они пошли на поводу у России. Хотя, по сути, именно фиджитал по духу подходит киберспортивной Олимпиаде. Но вместо кооперации они решают заблокировать канал Никиты и его инфополе, чтобы никто не знал, что это русские придумали это направление», – добавила депутат Госдумы РФ.

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46 комментариев
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он и есть прокремлевский
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странно, он же всего лишь глава Юнармии и доверенное лицо Путина
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Самый что ни есть прокремлевский парень - начальник штаба Юнармии и доверенное лицо Путина.
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- слишком много позитива несёт
- пропагандирует диктатора
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> Международный олимпийский комитет сейчас собрался делать киберолимпийские игры, но они не могут включить их в программу, потому что это наша запатентованная придумка.

2023 год, https://olympics.com/en/esports/olympic-esports-series/ Почему-то патент у Журовой не спросили ))
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
у них там демократия, но не на частной площадке, поэтому это в самом деле другое, Вась)
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А он кто?
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Так он и является прокремлевским парнем. Странно, что только сейчас заблокировали
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Ну какие должности Никита занимает, так к нему и относятся.

И мне вот интересно, что они так с этим фиджитал спортом каким-то носятся?
Есть Интернешенл по доте, который классно распиарен и те, кто шарит за доту - смотрят с удовольствием.

ЧМ по КС, Фифе и прочим дисциплинам ниужели такую дикую аудиторию набирают?)

Провели игры будущего, которые смотрели 3 калеки и гордятся, что будто что-то инновационное придумали)
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А Никита Нагорный что, оппозиционер, что ли?) Или человек, который никак не высказывался о текущих событиях?)
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Ответ Kerghoodoo
Комментарий скрыт
Может они там на западе, просто проводят обычные выборы? Ну, как обычно. При которых сменяются правители.
Или вы топите за самую правильную демократию мира, самые честные выборы и самого несменяемого правителя в России?
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в логике журовой, ах какая спортсменка была(!), цивилизованный мир ненавидит гитлера за его акварели...)
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Ответ Чебурашка от Гены
Самые обычные выборы .😁 Макарон особенно. Разогнал парламент, думал в выигрыше будет,, а тут облом. И это накануне ОИ. А наш президент пусть и дальше работает. У него хорошо получается. И мы, абсолютное большинство, не против.
у вас нарушена логическая связь в сообщении
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Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
Он прокремлевский и есть и уже получает свои плюшки от Кремля.
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Это ему лутфуллоич же в кастрюле деньги подает?
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Типа это не так?
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Журова прямо КО
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Унылые миколки))
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И все таки Ютуб зря блокирует прокремлевских (При условии что они не нарушили Правила Ютуба) Очень бы не хотелось блокировки Лучшей Интернет площадки в мире с огромной накопленной базой архивов
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Ответ alexis2020
- слишком много позитива несёт - пропагандирует диктатора
пхахахаха
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Комментарий удален модератором
Ответ Ozz99
Про 65-75% вы узнали на самых честных выборах или ВЦИОМ сообщил? Просто я к тому, что подобные вам потом кричат, спортсмены не виноваты, строители не виноваты, учёные не виноваты... За что их отстраняют??? И тут же вы пишите, что именно они выбирают главнокомандующего, на самых честных выборах и во всем его потдерживают.
Это честные выборы. И процент правильный. У нас в городе, в местном,, Подслушать,, была голосовалка. Админ решил запилить, а он либерал. Уверен был, что большинство против Путина. 76 процентов проголосовало,, За,,.
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Ответ Человек_Легенда
Ну какие должности Никита занимает, так к нему и относятся. И мне вот интересно, что они так с этим фиджитал спортом каким-то носятся? Есть Интернешенл по доте, который классно распиарен и те, кто шарит за доту - смотрят с удовольствием. ЧМ по КС, Фифе и прочим дисциплинам ниужели такую дикую аудиторию набирают?) Провели игры будущего, которые смотрели 3 калеки и гордятся, что будто что-то инновационное придумали)
Флагманы от Valve и Riot вполне себе внушительные цифры имеют на турнирах с приставкой major. Да и тот Fortnite от Epic, Rainbow 6 от Ubisoft, Apex Legends от EA/Respawn и т.д. Кибердисциплин хватает, где есть устоявшаяся аудитория, а остальная часть просто кочует между играми.
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Так он и является прокремлевским парнем. Странно, что только сейчас заблокировали
А почему канал Нагорного должны были заблокировать? Что такого ужасного Никита Нагорный показывал на своём канале в ютубе, что его должны были заблокировать давно.
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