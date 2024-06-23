Винер о Кабаевой: «Мы почти не встречаемся: у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня своя. Игры БРИКС подарили нам возможность снова быть вместе»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Игры БРИКС Гимнастика

Ирина Винер заявила, что была рада встретить Алину Кабаеву на Играх БРИКС.

На соревнованиях, проходивших в Казани, выступали гимнастки из школы Кабаевой «Небесная грация».

«Очень счастлива, что встретила свою ученицу на этих соревнованиях! Спасибо Играм БРИКС за возможность увидеться!

Сейчас мы почти не встречаемся, потому что у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня своя. А встреч хотелось бы больше! Игры БРИКС подарили нам возможность снова быть вместе!

Я и Алина опять в художественной гимнастике, чему я очень-очень рада!» – написала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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4 комментария
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Понятно, бабка рада. В её инкубаторе это самый дорогой актив.
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Винер о Кабаевой: у Алины своя очень серьезная и сложная работа
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Ответ Viks
Винер о Кабаевой: у Алины своя очень серьезная и сложная работа
Работа серьëзная, но не сложная.
+1
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Ответ tolgol1974
Понятно, бабка рада. В её инкубаторе это самый дорогой актив.
P.I.M.P.
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