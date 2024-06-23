Винер о Кабаевой: «Мы почти не встречаемся: у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня своя. Игры БРИКС подарили нам возможность снова быть вместе»

Ирина Винер заявила, что была рада встретить Алину Кабаеву на Играх БРИКС.

На соревнованиях, проходивших в Казани, выступали гимнастки из школы «Небесная грация».

«Очень счастлива, что встретила свою ученицу на этих соревнованиях! Спасибо Играм БРИКС за возможность увидеться!

Сейчас мы почти не встречаемся, потому что у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня своя. А встреч хотелось бы больше! подарили нам возможность снова быть вместе!

Я и Алина опять в художественной гимнастике, чему я очень-очень рада!» – написала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.