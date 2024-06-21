Ирина Винер: «Игры БРИКС для нашей страны – это важнейшие соревнования. Организация великолепная, никаких нареканий, только восторг»

Ирина Винер назвала Игры БРИКС важнейшими для России соревнованиями.

«Игры БРИКС для нашей страны – это важнейшие соревнования. Мы выступаем в Казани, это город, в котором когда-то проходила Универсиада. Здесь на каждом углу находятся спортивные сооружения.

Огромное количество спортсменов, огромное количество видов спорта, и для всех нашлось место. Прекрасные залы, площадки, бассейны.

Организация великолепная, во всяком случае в художественной гимнастике никаких нареканий, а только восторг и благодарность за то, что все проводится на таком великолепном уровне.

Наши девочки соскучились по таким большим международным соревнованиям. И это очень здорово, что они проходят не в Москве, а именно в Казани, на выезде.

Здесь участвуют разные команды, и девочки, конечно, чувствуют ответственность. Ответственность за свою страну, как у нас всегда принято. Патриотизм у нас всегда стоит на первом месте.

Флаг и гимн России превыше всего. Поэтому, конечно, ответственность очень большая, и это им очень нравится», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.