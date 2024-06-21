Ирина Винер: «Игры БРИКС для нашей страны – это важнейшие соревнования. Организация великолепная, никаких нареканий, только восторг»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Игры БРИКС Гимнастика

Ирина Винер назвала Игры БРИКС важнейшими для России соревнованиями.

«Игры БРИКС для нашей страны – это важнейшие соревнования. Мы выступаем в Казани, это город, в котором когда-то проходила Универсиада. Здесь на каждом углу находятся спортивные сооружения.

Огромное количество спортсменов, огромное количество видов спорта, и для всех нашлось место. Прекрасные залы, площадки, бассейны.

Организация великолепная, во всяком случае в художественной гимнастике никаких нареканий, а только восторг и благодарность за то, что все проводится на таком великолепном уровне.

Наши девочки соскучились по таким большим международным соревнованиям. И это очень здорово, что они проходят не в Москве, а именно в Казани, на выезде.

Здесь участвуют разные команды, и девочки, конечно, чувствуют ответственность. Ответственность за свою страну, как у нас всегда принято. Патриотизм у нас всегда стоит на первом месте.

Флаг и гимн России превыше всего. Поэтому, конечно, ответственность очень большая, и это им очень нравится», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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5 комментариев
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Патриотизм у нас всегда стоит на первом месте." --- На первом месте у Винер словоблудство, цинизм и жоповылизывание.
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Баба большая на голову
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смотрела сегодня ХГ. девочек было достаточно. Россия, и наши бывшие среднеазиатские республики с Белорусью. на трибунах смдели малолетние дети , тренеры и организаторы. Главная патриотка была в трехцветной шляпе, надо полагать изображавшей флаг России.Малышкам нарисовали флаг на щеках. И конечно победили россиянки, все три места наши.
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Организация-то, может, и хорошая, но почему-то первые номера Беларуси, Казахстана и Узбекистана предпочли Кубок мира в Милане, , где сегодня и выступали. Горнасько, Эльжана Таниева и Тахмина Икромова. Хоть там организация в разы хуже.
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