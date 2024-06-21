Алина Кабаева: «Очень рады, что через ассоциацию «Небесная грация» на Игры БРИКС попали спортсменки из Киргизии и Беларуси»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева сборная России (художественная гимнастика) сборная Беларуси (художественная гимнастика) Игры БРИКС Гимнастика

Кабаева рада выступлению на Играх БРИКС гимнасток из Киргизии и Беларуси.

На Играх БРИКС в Казани выступает сборная Международной ассоциации клубов «Небесная грация», президентом которой является Алина Кабаева.

Сегодня сборная «Небесной грации» победила в многоборье в групповых упражнениях. Второе место заняла команда России, третье – Узбекистана. 

«Мы очень рады, что появилась такая международная ассоциация. Это еще одна площадка, где можно развивать художественную гимнастику как внутри страны, так и на мировой арене.

И мы очень рады, что у нас ассоциация международная, и через нашу ассоциацию прошли две страны: в юниорках – Асель Арапова из Киргизии, в синьорках — Дарья Грохотова из Беларуси.

Они выступили удачно, я их поздравляю с этим!» – сказала олимпийская чемпионка Афин-2004. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А можно поподробнее об этой ассоциации? Это не внутри страны или как?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий