Алина Кабаева: «Очень рады, что через ассоциацию «Небесная грация» на Игры БРИКС попали спортсменки из Киргизии и Беларуси»

Кабаева рада выступлению на Играх БРИКС гимнасток из Киргизии и Беларуси.

На Играх БРИКС в Казани выступает сборная Международной ассоциации клубов «Небесная грация», президентом которой является .

Сегодня сборная «Небесной грации» победила в многоборье в групповых упражнениях. Второе место заняла команда России, третье – Узбекистана.

«Мы очень рады, что появилась такая международная ассоциация. Это еще одна площадка, где можно развивать художественную гимнастику как внутри страны, так и на мировой арене.

И мы очень рады, что у нас ассоциация международная, и через нашу ассоциацию прошли две страны: в юниорках – Асель Арапова из Киргизии, в синьорках — Дарья Грохотова из Беларуси.

Они выступили удачно, я их поздравляю с этим!» – сказала олимпийская чемпионка Афин-2004.