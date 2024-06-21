Алина Кабаева: «Очень рады, что через ассоциацию «Небесная грация» на Игры БРИКС попали спортсменки из Киргизии и Беларуси»
Кабаева рада выступлению на Играх БРИКС гимнасток из Киргизии и Беларуси.
На Играх БРИКС в Казани выступает сборная Международной ассоциации клубов «Небесная грация», президентом которой является Алина Кабаева.
Сегодня сборная «Небесной грации» победила в многоборье в групповых упражнениях. Второе место заняла команда России, третье – Узбекистана.
«Мы очень рады, что появилась такая международная ассоциация. Это еще одна площадка, где можно развивать художественную гимнастику как внутри страны, так и на мировой арене.
И мы очень рады, что у нас ассоциация международная, и через нашу ассоциацию прошли две страны: в юниорках – Асель Арапова из Киргизии, в синьорках — Дарья Грохотова из Беларуси.
Они выступили удачно, я их поздравляю с этим!» – сказала олимпийская чемпионка Афин-2004.