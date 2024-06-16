Нагорный о завершении карьеры: «Это должно быть большое масштабное мероприятие, где получится всех собрать и поблагодарить вживую»

Никита Нагорный рассказал, как хочет устроить завершение своей карьеры.

«В любом случае мне кажется, что завершение карьеры не должно быть эгоистическим, чтобы просто в соцсетях написать: «Я ухожу, до свидания».

Это должно быть красивое масштабное мероприятие, потому что на протяжении моего 20-летнего пути, а может быть, он и будет продолжаться, у меня большое количество болельщиков и зрителей, которые на протяжении всего времени меня поддерживали. И в каких-то моментах, может быть, даже играли ключевую роль.

Поэтому, наверное, самое главное – в первую очередь отдать долг своим тренерам, отдать долг всем людям, которые причастны к твоему становлению.

Это и врачи, специалисты, массажисты, все наши. И, конечно же, сделать какой-то праздник для всех болельщиков. Это какое-то большое масштабное мероприятие, где получится их всех собрать и поблагодарить вживую», – рассказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

Также спортсмен поделился впечатлениями от Игр БРИКС в Казани, где завоевал золото и серебро.

«Каждый спортсмен рано или поздно хочет карьеру, спортсмен должен приносить медали стране. У нас международный старт впервые за 2,5 года, на протяжении всего этого времени я уже давно отошел от регулярных тренировок, как это было раньше.

До Игр БРИКС 11 тренировок у меня, ну это же несерьезно, слава богу, что наработанный опыт и уверенность в себе дают возможность выходить и побеждать за страну, что, наверное, от меня и требуется», – отметил .