Нагорный о завершении карьеры: «Это должно быть большое масштабное мероприятие, где получится всех собрать и поблагодарить вживую»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Никита Нагорный Игры БРИКС Гимнастика

Никита Нагорный рассказал, как хочет устроить завершение своей карьеры.

«В любом случае мне кажется, что завершение карьеры не должно быть эгоистическим, чтобы просто в соцсетях написать: «Я ухожу, до свидания».

Это должно быть красивое масштабное мероприятие, потому что на протяжении моего 20-летнего пути, а может быть, он и будет продолжаться, у меня большое количество болельщиков и зрителей, которые на протяжении всего времени меня поддерживали. И в каких-то моментах, может быть, даже играли ключевую роль.

Поэтому, наверное, самое главное – в первую очередь отдать долг своим тренерам, отдать долг всем людям, которые причастны к твоему становлению.

Это и врачи, специалисты, массажисты, все наши. И, конечно же, сделать какой-то праздник для всех болельщиков. Это какое-то большое масштабное мероприятие, где получится их всех собрать и поблагодарить вживую», – рассказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

Также спортсмен поделился впечатлениями от Игр БРИКС в Казани, где завоевал золото и серебро.

«Каждый спортсмен рано или поздно хочет карьеру, спортсмен должен приносить медали стране. У нас международный старт впервые за 2,5 года, на протяжении всего этого времени я уже давно отошел от регулярных тренировок, как это было раньше.

До Игр БРИКС 11 тренировок у меня, ну это же несерьезно, слава богу, что наработанный опыт и уверенность в себе дают возможность выходить и побеждать за страну, что, наверное, от меня и требуется», – отметил Нагорный.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кто ж тебя пустит на масштабное мероприятие... Придется прощаться на первенстве бензоколонки...
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий