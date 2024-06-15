Маринов о россиянах на Олимпиаде: «Это точно не «команда бомжей». Это люди, которые не боятся осуждения»

Маринов назвал россиян, едущих на Олимпиаду, людьми, которые не боятся осуждения.

– Будешь ли ты смотреть игры? И не будет ли отвращения ко всему происходящему, потому что ты не там?

– Смотреть буду. Почему отвращение? Как я могу смотреть любимый вид спорта, то, чем я занимаюсь всю жизнь, и иметь отвращение? Просто будет обидно на душе, потому что мы могли быть там, а в итоге сидим дома. При этом будет интересно сравнить, какими мы могли быть, как могли бы выступить.

– В пятницу нейтральный статус получила пловчиха Юлия Ефимова, вчера – теннисисты, ранее – дзюдоисты. Ты за них рад?

– Конечно. Несмотря на нейтральный статус, все знают, какую страну представляют эти спортсмены, куда они привезут эти медали. Желаю им успеха, удачи и бесконечных сил.

– Это же не «команда бомжей», как один раз сказала Ирина Винер?

– Это точно не «команда бомжей». Это люди, которые не боятся осуждения. Они выходят на международный помост, несмотря ни на что, – сказал гимнаст .

Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше