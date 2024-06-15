Маринов о россиянах на Олимпиаде: «Это точно не «команда бомжей». Это люди, которые не боятся осуждения»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России Париж-2024 Даниел Маринов Гимнастика

Маринов назвал россиян, едущих на Олимпиаду, людьми, которые не боятся осуждения.

– Будешь ли ты смотреть Олимпийские игры? И не будет ли отвращения ко всему происходящему, потому что ты не там?

– Смотреть буду. Почему отвращение? Как я могу смотреть любимый вид спорта, то, чем я занимаюсь всю жизнь, и иметь отвращение? Просто будет обидно на душе, потому что мы могли быть там, а в итоге сидим дома. При этом будет интересно сравнить, какими мы могли быть, как могли бы выступить.

– В пятницу нейтральный статус получила пловчиха Юлия Ефимова, вчера – теннисисты, ранее – дзюдоисты. Ты за них рад?

– Конечно. Несмотря на нейтральный статус, все знают, какую страну представляют эти спортсмены, куда они привезут эти медали. Желаю им успеха, удачи и бесконечных сил.

– Это же не «команда бомжей», как один раз сказала Ирина Винер?

– Это точно не «команда бомжей». Это люди, которые не боятся осуждения. Они выходят на международный помост, несмотря ни на что, – сказал гимнаст Даниел Маринов.

Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Абсолютно адекватное рассуждение, другого у нормальных людей и быть не может.
+16
-3
+13
Да вы что?! Неужели есть адекватные комментарии на эту тему? А я думал лента спортса будет заполонена исключительно всякими свищевыми, журовыми, винерами и прочей нечистью:))
+6
-1
+5
Это люди, для которых спорт оказался таки важнее политики.
+3
0
+3
Я не осуждаю. Буду болеть. Всё равно они наши и весь мир об этом знает. И победы будут считаться российскими.
+8
-6
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Я не осуждаю. Буду болеть. Всё равно они наши и весь мир об этом знает. И победы будут считаться российскими.
Что значит «не осуждаю»? А за что их осуждать, какая причина и, самое главное, какое мы право имеем на это?
Ребята проявили х2 мужества, осознавая, какой на них там будет пресс, точно будет ощущение «нахождения не в своей тарелке», поэтому это слово тут просто неприменимо адекватными людьми.
+2
0
+2
Спасибо Маринову за адекватность.
+2
-1
+1
Россиянам выступать на ОИ24 двойное геройство.
+2
-1
+1
Удачи нашим.
+2
-1
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Я не осуждаю. Буду болеть. Всё равно они наши и весь мир об этом знает. И победы будут считаться российскими.
Ну а как можно не болеть то. Я не про высказывания некоторых политиков и спортивных функционеров
+1
-1
0
Ответ лёлик33
Это личный выбор каждого. Но иногда возникают мысли: какая, например, Юлия Ефимова Россиянка?
Что не так с Ефимовой?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий