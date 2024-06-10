Лидия Иванова: «Зрелищность Олимпийских игр упадет без участия сборной России»

Лидия Иванова назвала унизительными критерии допуска россиян до Олимпиады-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Если во время Олимпиады будут транслировать спортивную гимнастику, надеюсь, меня пригласят комментировать. Хоть я и не соглашаюсь с этими униженными условиями, но я спортивная натура и буду смотреть Олимпийские игры.

Здесь нет принципиальной точки зрения: буду следить за Олимпиадой или нет. Единственное, с чем не могу согласиться – с той унизительностью, с которой хотят нас видеть в Париже. Потому что мы – самая лучшая спортивная держава! Зрелищность Олимпийских игр упадет без участия сборной России!» – сказала двукратная олимпийская чемпионка 1956 и 1960 годов по спортивной гимнастике Иванова.

«Нейтральный статус – предательство». Наш первый бойкот Олимпиады-2024 – гимнасты не едут