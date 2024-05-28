Глава Федерации спортивной гимнастики России: «Бывшие украинские партнеры отправили в МОК и FIG фотодосье на каждого члена нашей сборной»
Василий Титов заявил, что украинцы собирали досье в МОК на российских гимнастов.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. При этом гимнасты лишились возможности участвовать в отборочных стартах.
«Наши бывшие украинские партнеры отправили в МОК и FIG (Международную федерацию гимнастики) целое фотодосье на каждого члена нашей сборной. С фотографиями с ленточками, с различных мероприятий. Они очень активно помогали принять решение о нашем недопуске», – заявил президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Титов.
К соревнованиям под эгидой FIG не допускаются российские спортсмены, связанные с силовыми ведомствами.
«Что-то удалось убрать (из критериев). Что-то – нет. Но вопросы, связанные с ассоциацией с государством и спортивными обществами «Динамо» и ЦСКА, остались. И это одно из самых мощных препятствий.
Сейчас звучит много разговоров о том, почему мы не едем в Париж. Мол, батутисты смогли, а мы нет. Если объективно смотреть, то у нас получить нейтральный статус могут буквально несколько девчонок 15-16 лет.
Пройду по остальным. Никита Нагорный – руководитель Юнармии, санкции от Канады и других стран. Шансов ноль. Далалоян и Аблязин – военнослужащие Росгвардии, с контрактом. Маринов – человек, проходящий срочную службу в российской армии. А это основа.
Шансов получить нейтральный статус не было никакого. А процедура дорогостоящая, порядка трех тысяч швейцарских франков на каждого человека», – подчеркнул Титов.
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Сидят в Германии дед с внуком, рассматривают его фотографии в старом военном альбоме. Мальчик спрашивает:
— Дедушка, а кто вот этот дядя, который рот раскрыл?
— Это Гитлер, внучек.
— А кто такой Гитлер?
— Гитлер, внучек, это очень плохой человек. Настолько плохой он был, что хотел убивать много-много людей. Очень плохой человек!
— Ой, дедушка, а это ведь ты рядом с ним стоишь! А зачем ты так вытянул руку?
— А это, внучек, я ему тут говорю: «Минуточку!»