Маринов о победе на Играх БРИКС: «Очень рад, что теперь могу поступить в вуз без экзаменов, но в любом случае ЕГЭ буду сдавать»

Маринов рад, что сможет поступить в вуз без экзаменов благодаря золоту Игр БРИКС.

Гимнаст Даниел Маринов выиграл на турнире личное многоборье.

«В этом году я планирую поступать в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Я очень рад, что теперь могу поступить в этот вуз без экзаменов, но в любом случае ЕГЭ буду сдавать, 19 июня у меня будет экзамен по биологии. Планирую получить специальность тренера.

Подготовка к ЕГЭ никак не мешала мне готовиться к Играм БРИКС. Наоборот, это переключение шло на пользу, мне кажется», – сказал Маринов.

Победители Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов