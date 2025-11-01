  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Мария Захарова: «Мы даем оценку тому, что делает Израиль, но политизации в отношении спортсменов не должно быть ни по одному случаю»
17

Мария Захарова: «Мы даем оценку тому, что делает Израиль, но политизации в отношении спортсменов не должно быть ни по одному случаю»

Мария Захарова выступила против политизации спорта в ситуации с Израилем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила против политизации спорта, в том числе в отношении израильских спортсменов.

«Очень многие задают вопросы мне и нашим представителям международных организаций, почему израильских спортсменов допускают [до соревнований], несмотря на катастрофу в секторе Газа, на политику, которую проводит Израиль. Я считаю, что наша позиция в этом смысле исключительно достойная. Политизации в спорте не должно быть.

Мы даем оценку тому, что делает Израиль, правдивую оценку тому, что происходит в Газе, но при этом мы говорим, что политизации в отношении спортсменов не должно быть ни по одному случаю.

При этом, когда страны, которые требуют в отношении России еще большего ужесточения мер, говорят, что российские спортсмены не имеют права говорить о двойных стандартах, мы говорим, что они заходят за грани разумного. Читайте хартии, декларации и резолюции. Это чрезвычайно важно, что мы проводим такую политику и отстаиваем такую позицию», – заявила Захарова.

В спорте отменяют Израиль, но МОК не вмешивается. Почему?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Мария Захарова
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
«Мы не будем припадать к ноге только потому, что вы грозите нам отлучением от своего извращенного мира». Захарова о санкциях против российского спорта
сегодня, 15:24
Захарова об отстранении российских спортсменов: «Это настоящая дискриминация по национальному признаку. Изуверство, которому должен наступить конец»
16 октября, 17:20
Фетисов посетил похороны Кеосаяна: «Потеряли крутого мужика. Журналист с потрясающим чувством юмора, заводила, с ним приятно было дружить»
29 сентября, 13:54
Главные новости
Никита Нагорный: «Тренеры были против моей медийной деятельности. Понимаю их, я бы на их месте поступал так же»
сегодня, 14:41
Лала Крамаренко: «Надеюсь, что скоро вернусь на площадку и буду выступать. Я официально возвращаюсь в спорт»
сегодня, 12:05
Илья Заика: «На чемпионате мира нормально судили. Небольшая тоска присутствует, потому что шансы пробиться в финал у меня были»
вчера, 18:18
Макаров о чемпионате мира по прыжкам на батуте: «16 спортсменов получили визы, ожидаем еще восемь»
30 октября, 15:19
Маринов о чемпионате мира: «Чувствовалось, что оценки занижаются по сравнению с титулованными гимнастами. Немного зажимали меня»
29 октября, 17:44
Мельникова о многоборье на чемпионате мира: «Заплакала после выступления за кулисами. Знатные эмоциональные качели»
29 октября, 13:38
Ангелина Мельникова: «У меня мечта с детства – просто стать хорошей гимнасткой. Ощущения величия нет»
29 октября, 13:27
Маринов о нейтральном статусе: «Посчитал, что в нынешних условиях не предам страну выступлением на ЧМ»
29 октября, 12:39
Даниел Маринов: «Во время чемпионата мира виделся с ребятами из болгарской сборной. Они меня поддерживали»
29 октября, 09:46
Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева
28 октября, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21