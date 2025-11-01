Мария Захарова: «Мы даем оценку тому, что делает Израиль, но политизации в отношении спортсменов не должно быть ни по одному случаю»

Мария Захарова выступила против политизации спорта в ситуации с Израилем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила против политизации спорта, в том числе в отношении израильских спортсменов.

«Очень многие задают вопросы мне и нашим представителям международных организаций, почему израильских спортсменов допускают [до соревнований], несмотря на катастрофу в секторе Газа, на политику, которую проводит Израиль. Я считаю, что наша позиция в этом смысле исключительно достойная. Политизации в спорте не должно быть.

Мы даем оценку тому, что делает Израиль, правдивую оценку тому, что происходит в Газе, но при этом мы говорим, что политизации в отношении спортсменов не должно быть ни по одному случаю.

При этом, когда страны, которые требуют в отношении России еще большего ужесточения мер, говорят, что российские спортсмены не имеют права говорить о двойных стандартах, мы говорим, что они заходят за грани разумного. Читайте хартии, декларации и резолюции. Это чрезвычайно важно, что мы проводим такую политику и отстаиваем такую позицию», – заявила Захарова.

