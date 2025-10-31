Илья Заика: «На чемпионате мира нормально судили. Небольшая тоска присутствует, потому что шансы пробиться в финал у меня были»
Гимнаст Заика считает, что его нормально судили на чемпионате мира.
Россиянин Илья Заика, не сумевший пробиться в финал чемпионата мира в Индонезии в упражнении на кольцах, оценил работу судей.
«Нормально судили, чуть-чуть не хватило на соскоке, можно сказать, не фартануло. Меня нормально оценили, 8,4 с таким соскоком это очень даже хорошее исполнение было.
Не скажу, что переволновался перед соревнованиями, может, опыта не хватило. Конечно, небольшая тоска присутствует, потому что шансы пробиться в финал у меня были.
Я понимаю, как мог сделать свою комбинацию и оказать достойную конкуренцию другим», — сказал Заика.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости