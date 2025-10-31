  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Илья Заика: «На чемпионате мира нормально судили. Небольшая тоска присутствует, потому что шансы пробиться в финал у меня были»
0

Илья Заика: «На чемпионате мира нормально судили. Небольшая тоска присутствует, потому что шансы пробиться в финал у меня были»

Гимнаст Заика считает, что его нормально судили на чемпионате мира.

Россиянин Илья Заика, не сумевший пробиться в финал чемпионата мира в Индонезии в упражнении на кольцах, оценил работу судей.

«Нормально судили, чуть-чуть не хватило на соскоке, можно сказать, не фартануло. Меня нормально оценили, 8,4 с таким соскоком это очень даже хорошее исполнение было.

Не скажу, что переволновался перед соревнованиями, может, опыта не хватило. Конечно, небольшая тоска присутствует, потому что шансы пробиться в финал у меня были.

Я понимаю, как мог сделать свою комбинацию и оказать достойную конкуренцию другим», — сказал Заика. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
logoсборная России по спортивной гимнастике
Илья Заика
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Маринов о чемпионате мира: «Чувствовалось, что оценки занижаются по сравнению с титулованными гимнастами. Немного зажимали меня»
29 октября, 17:44
Маринов о нейтральном статусе: «Посчитал, что в нынешних условиях не предам страну выступлением на ЧМ»
29 октября, 12:39
Даниел Маринов: «Во время чемпионата мира виделся с ребятами из болгарской сборной. Они меня поддерживали»
29 октября, 09:46
Главные новости
Макаров о чемпионате мира по прыжкам на батуте: «16 спортсменов получили визы, ожидаем еще восемь»
вчера, 15:19
Маринов о чемпионате мира: «Чувствовалось, что оценки занижаются по сравнению с титулованными гимнастами. Немного зажимали меня»
29 октября, 17:44
Мельникова о многоборье на чемпионате мира: «Заплакала после выступления за кулисами. Знатные эмоциональные качели»
29 октября, 13:38
Ангелина Мельникова: «У меня мечта с детства – просто стать хорошей гимнасткой. Ощущения величия нет»
29 октября, 13:27
Маринов о нейтральном статусе: «Посчитал, что в нынешних условиях не предам страну выступлением на ЧМ»
29 октября, 12:39
Даниел Маринов: «Во время чемпионата мира виделся с ребятами из болгарской сборной. Они меня поддерживали»
29 октября, 09:46
Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева
28 октября, 14:37
Маринов о чемпионате мира: «Больше всего общались с американцами. Они прекрасно понимают, что вмешивать политику неправильно»
28 октября, 09:03
Ангелина Мельникова: «Выступлю на клубных соревнованиях в Германии и потом уже возьму отпуск»
27 октября, 16:14
Никита Нагорный: «Маринов – человек с большой буквы. Таким всегда по жизни и Господь Бог помогает»
27 октября, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21