1

Десять российских батутистов пропустят чемпионат мира в Испании из-за того, что не получили визы

Десять российских батутистов пропустят чемпионат мира из-за отсутствия виз.

Вице-президент Федерации гимнастики России Николай Макаров сообщил, что десять российских спортсменов не получили визы в Испанию, где пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте.

«10 наших спортсменов из 25 заявленных не смогут выступить на чемпионате мира по причине того, что не получили визы. Команда в настоящее время летит в Испанию», – сказал Макаров. 

ЧМ по прыжкам на батуте пройдет с 5 по 9 ноября в Памплоне.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Николай Макаров
сборная России жен (прыжки на батуте)
сборная России по прыжкам на батуте
ТАСС
Прыжки на батуте
чемпионат мира по прыжкам на батуте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Мария Захарова: «Мы даем оценку тому, что делает Израиль, но политизации в отношении спортсменов не должно быть ни по одному случаю»
вчера, 16:33
Никита Нагорный: «Тренеры были против моей медийной деятельности. Понимаю их, я бы на их месте поступал так же»
вчера, 14:41
Лала Крамаренко: «Надеюсь, что скоро вернусь на площадку и буду выступать. Я официально возвращаюсь в спорт»
вчера, 12:05
Илья Заика: «На чемпионате мира нормально судили. Небольшая тоска присутствует, потому что шансы пробиться в финал у меня были»
31 октября, 18:18
Макаров о чемпионате мира по прыжкам на батуте: «16 спортсменов получили визы, ожидаем еще восемь»
30 октября, 15:19
Маринов о чемпионате мира: «Чувствовалось, что оценки занижаются по сравнению с титулованными гимнастами. Немного зажимали меня»
29 октября, 17:44
Мельникова о многоборье на чемпионате мира: «Заплакала после выступления за кулисами. Знатные эмоциональные качели»
29 октября, 13:38
Ангелина Мельникова: «У меня мечта с детства – просто стать хорошей гимнасткой. Ощущения величия нет»
29 октября, 13:27
Маринов о нейтральном статусе: «Посчитал, что в нынешних условиях не предам страну выступлением на ЧМ»
29 октября, 12:39
Даниел Маринов: «Во время чемпионата мира виделся с ребятами из болгарской сборной. Они меня поддерживали»
29 октября, 09:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21