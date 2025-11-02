Десять российских батутистов пропустят чемпионат мира в Испании из-за того, что не получили визы

Десять российских батутистов пропустят чемпионат мира из-за отсутствия виз.

Вице-президент Федерации гимнастики России Николай Макаров сообщил, что десять российских спортсменов не получили визы в Испанию, где пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте.

«10 наших спортсменов из 25 заявленных не смогут выступить на чемпионате мира по причине того, что не получили визы. Команда в настоящее время летит в Испанию», – сказал Макаров.

ЧМ по прыжкам на батуте пройдет с 5 по 9 ноября в Памплоне.