Артур Далалоян: «Игры БРИКС можно сравнить с международными соревнованиями, что только плюс в копилку гимнастов. Эмоции – топ»

Артур Далалоян рассказал, что у него хорошие впечатления от Игр БРИКС в Казани.

Сегодня Далалоян завоевал серебро в упражнении на кольцах. Победу одержал турецкий гимнаст Юнус Эмре Гюндогду.

– Все нормально, кольца в порядке. Чуть расстроился из‑за вольных, потому что вылетел за ковер на первой диагонали, можно было сделать намного чище.

– Какие впечатления от Игр БРИКС?

– Классные. Этот турнир можно сравнить с международными соревнованиями, что хорошо и только плюс в копилку гимнастов, эти эмоции – топ. Это хороший толчок и возможность проявить себя для молодых спортсменов, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.