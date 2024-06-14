Артур Далалоян: «Игры БРИКС можно сравнить с международными соревнованиями, что только плюс в копилку гимнастов. Эмоции – топ»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Артур Далалоян Игры БРИКС Гимнастика

Артур Далалоян рассказал, что у него хорошие впечатления от Игр БРИКС в Казани.

Сегодня Далалоян завоевал серебро в упражнении на кольцах. Победу одержал турецкий гимнаст Юнус Эмре Гюндогду.

– Все нормально, кольца в порядке. Чуть расстроился из‑за вольных, потому что вылетел за ковер на первой диагонали, можно было сделать намного чище.

– Какие впечатления от Игр БРИКС?

– Классные. Этот турнир можно сравнить с международными соревнованиями, что хорошо и только плюс в копилку гимнастов, эти эмоции – топ. Это хороший толчок и возможность проявить себя для молодых спортсменов, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020. 

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