Лала Крамаренко: «Надеюсь, что скоро вернусь на площадку и буду выступать. Я официально возвращаюсь в спорт»

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила, что планирует вернуться в спорт после операции на колене, перенесенной летом 2024 года.

«Я восстанавливаюсь после операции. Я могу сказать, что надеюсь, что скоро вернусь на площадку и буду выступать. Конечно же, очень хочется видеть наших спортсменов на международной арене, чтобы вернуть все те эмоции, что были раньше.

Я хочу именно в вашей программе сказать, что я официально возвращаюсь в спорт», – сказала Крамаренко в интервью Яне Батыршиной.

«Как мне сказали: «Пока не убедимся, что ты можешь тренироваться, что у тебя есть силы и, самое главное, что здоровье позволяет это сделать, то только после этого будем рассматривать твое возвращение». Конечно, попробую, это будет зависеть от колена, состояния здоровья, но буду стараться вернуться», – добавила она.