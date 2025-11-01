  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Лала Крамаренко: «Надеюсь, что скоро вернусь на площадку и буду выступать. Я официально возвращаюсь в спорт»
0

Лала Крамаренко: «Надеюсь, что скоро вернусь на площадку и буду выступать. Я официально возвращаюсь в спорт»

Гимнастка Лала Крамаренко заявила, что планирует вернуться в спорт.

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила, что планирует вернуться в спорт после операции на колене, перенесенной летом 2024 года.

«Я восстанавливаюсь после операции. Я могу сказать, что надеюсь, что скоро вернусь на площадку и буду выступать. Конечно же, очень хочется видеть наших спортсменов на международной арене, чтобы вернуть все те эмоции, что были раньше.

Я хочу именно в вашей программе сказать, что я официально возвращаюсь в спорт», – сказала Крамаренко в интервью Яне Батыршиной.

«Как мне сказали: «Пока не убедимся, что ты можешь тренироваться, что у тебя есть силы и, самое главное, что здоровье позволяет это сделать, то только после этого будем рассматривать твое возвращение». Конечно, попробую, это будет зависеть от колена, состояния здоровья, но буду стараться вернуться», – добавила она.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России (художественная гимнастика)
Лала Крамаренко
художественная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Ирина Винер: «Надеемся, что санкции снимут в ближайшем будущем и нейтральный статус нашим спортсменам более не понадобится»
27 октября, 11:35
Крамаренко о мотивации: «Сейчас это получение нейтрального статуса и международная арена. Я надеюсь, что получится вернуться и показать новые программы»
20 октября, 13:37
Отец Лалы Крамаренко: «Винер действительно было обидно, что с Лалой так произошло. Я ей сказал: «Здесь никто не виноват, кроме меня»
15 октября, 12:26
Главные новости
Илья Заика: «На чемпионате мира нормально судили. Небольшая тоска присутствует, потому что шансы пробиться в финал у меня были»
вчера, 18:18
Макаров о чемпионате мира по прыжкам на батуте: «16 спортсменов получили визы, ожидаем еще восемь»
30 октября, 15:19
Маринов о чемпионате мира: «Чувствовалось, что оценки занижаются по сравнению с титулованными гимнастами. Немного зажимали меня»
29 октября, 17:44
Мельникова о многоборье на чемпионате мира: «Заплакала после выступления за кулисами. Знатные эмоциональные качели»
29 октября, 13:38
Ангелина Мельникова: «У меня мечта с детства – просто стать хорошей гимнасткой. Ощущения величия нет»
29 октября, 13:27
Маринов о нейтральном статусе: «Посчитал, что в нынешних условиях не предам страну выступлением на ЧМ»
29 октября, 12:39
Даниел Маринов: «Во время чемпионата мира виделся с ребятами из болгарской сборной. Они меня поддерживали»
29 октября, 09:46
Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева
28 октября, 14:37
Маринов о чемпионате мира: «Больше всего общались с американцами. Они прекрасно понимают, что вмешивать политику неправильно»
28 октября, 09:03
Ангелина Мельникова: «Выступлю на клубных соревнованиях в Германии и потом уже возьму отпуск»
27 октября, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21