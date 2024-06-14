Давид Белявский: «Сразу прочувствовали, что Игры БРИКС – турнир серьезного уровня. Я был на многих соревнованиях, и далеко не везде так встречают и готовятся»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Давид Белявский Спорт-Экспресс Игры БРИКС Гимнастика

Гимнаст Давид Белявский поделился впечатлениями от участия в Играх БРИКС.

– Удалось уже прочувствовать атмосферу Игр БРИКС? Чувствуется международный масштаб?

– На самом деле мы, как только прилетели, сразу прочувствовали, что это турнир серьезного уровня. Нас красиво встретили в аэропорту, привезли в деревню атлетов.

Везде символика Игр БРИКС. Я был на многих соревнованиях, в том числе и на международных, и далеко не везде так встречают, так готовятся. Так что это серьезный и важный турнир, атмосфера подходящая.

– Чувствуется конкуренция среди иностранцев?

– Надо посмотреть по финалам, я пока что не следил особо за спортсменами из других стран, больше смотрел за нашими. Плюс я не знаю, как прошла первая смена, посмотрим, как будут складываться следующие дни.

– И все-таки в лидерах пока что россияне, наши ребята выиграли и в многоборье. Не хватает сильных зарубежных спортсменов? Китай, к слову, выступать в гимнастике отказался.

– Если вы спрашиваете, почему не приехал Китай, что я могу ответить? Тут надо у них спросить.

– Нет, скорее интереснее узнать ваши эмоции. Не меняет ли это отношения к Играм БРИКС?

– Мы все понимаем, из-за чего это происходит, поэтому я нормально к этому отношусь. Конечно, здорово было бы увидеть их здесь, как и другие сильные сборные, но у них впереди Олимпийские игры. Никто не хочет рисковать.

Зато приехали сильные ребята из Беларуси. Например, Егор Шарамков, призер чемпионата Европы здесь. Так что сильные спортсмены есть, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.

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