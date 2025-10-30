Макаров о чемпионате мира по прыжкам на батуте: «16 спортсменов получили визы, ожидаем еще восемь»
16 российских батутистов получили визы для участия в чемпионате мира.
Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет с 6 по 9 ноября в Памплоне (Испания).
«Количество наших спортсменов на чемпионате мира зависит от виз. Все связано с получением нейтрального статуса, прохождением допинг‑контроля, это буксует не по нашей вине, и виз. Есть определенные сложности, но мы общими усилиями пытаемся их решить. Как получится, сказать не могу.
Сейчас 16 спортсменов получили визы, ожидаем еще восемь», – сказал глава комитета Федерации гимнастики России по развитию прыжков на батуте Николай Макаров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
