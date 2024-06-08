Олимпийская чемпионка Виктория Листунова выступит на Играх БРИКС вне конкурса

Теги сборная России по спортивной гимнастике Давид Белявский Ангелина Мельникова Никита Нагорный Владислав Поляшов Артур Далалоян Сергей Найдин Виктория Листунова Елена Герасимова Даниел Маринов Мария Агафонова Игры БРИКС Лейла Васильева Людмила Рощина Гимнастика

Гимнастка Виктория Листунова выступит на Играх БРИКС вне конкурса.

Об этом сообщила Федерация спортивной гимнастики России. Ранее говорилось, что олимпийская чемпионка Токио-2020 пропустит турнир из-за травмы. 

Сегодня ФГСР опубликовала обновленный состав российской команды на Игры БРИКС.

В составе мужской сборной выступят Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Владислав Поляшов.

Женскую команду представят Ангелина Мельникова, Мария Агафонова, Лейла Васильева, Елена Герасимова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И с кем же они будут соревноваться? Сами с собой?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий