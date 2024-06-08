Олимпийская чемпионка Виктория Листунова выступит на Играх БРИКС вне конкурса
Гимнастка Виктория Листунова выступит на Играх БРИКС вне конкурса.
Об этом сообщила Федерация спортивной гимнастики России. Ранее говорилось, что олимпийская чемпионка Токио-2020 пропустит турнир из-за травмы.
Сегодня ФГСР опубликовала обновленный состав российской команды на Игры БРИКС.
В составе мужской сборной выступят Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Владислав Поляшов.
Женскую команду представят Ангелина Мельникова, Мария Агафонова, Лейла Васильева, Елена Герасимова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.