Родионенко о гимнастах: «Окончательного состава на Игры БРИКС нет. Мы должны посмотреть, кто к нам приезжает, насколько сильные будут участники»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Давид Белявский Никита Нагорный Артур Далалоян Даниел Маринов Игры БРИКС Гимнастика

Валентина Родионенко объяснила, почему еще нет состава гимнастов на Игры БРИКС.

Соревенования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

– Окончательного состава на Игры БРИКС сейчас нет. Мы должны посмотреть, кто к нам приезжает пофамильно, насколько сильные будут участники, чтобы понять, надо ли нам выставлять сильнейших лидеров.

– Если приедут серьезные соперники, то выступят Далалоян, Нагорный, Белявский?

– Ну да. Пока точно можно сказать, что будет выступать Даниел Маринов, ему надо набираться опыта, на международной арене он еще не выступал, – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Родионенко.

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