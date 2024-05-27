Родионенко о гимнастах: «Окончательного состава на Игры БРИКС нет. Мы должны посмотреть, кто к нам приезжает, насколько сильные будут участники»

Валентина Родионенко объяснила, почему еще нет состава гимнастов на Игры БРИКС.

Соревенования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

– Окончательного состава на Игры БРИКС сейчас нет. Мы должны посмотреть, кто к нам приезжает пофамильно, насколько сильные будут участники, чтобы понять, надо ли нам выставлять сильнейших лидеров.

– Если приедут серьезные соперники, то выступят Далалоян, Нагорный, Белявский?

– Ну да. Пока точно можно сказать, что будет выступать Даниел Маринов, ему надо набираться опыта, на международной арене он еще не выступал, – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Родионенко.