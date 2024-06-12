Винер об информации про давление на судейство в Омске: «Что произошло в турнире, я не знаю. Это домыслы журналистов»

Ирина Винер отреагировала на слова арбитра о давлении из-за оценки на турнире.

7-8 июня проходил Evgenia Cup по художественной гимнастике. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал «Больше, чем жизнь...» процитировал одну из судей – та заявила, что столкнулась с давлением, когда поставила сбавку члену сборной России за исполнение элемента.

«Я там не была, ничему не верю. У нас есть сбавки. По международным соревнованиям, например, если нога не касается головы, идет градация. Если не коснулась близко – 0,1. Если далеко – 0,3.

В российских соревнованиях нужно касаться. Либо касаешься и делаешь элемент правильно, либо он не засчитывается. Что произошло в турнире, я не знаю. Это домыслы журналистов», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.

«Мне сказали: «У члена сборной России не может быть таких сбавок». Судья турнира Evgenia Cup заявила о давлении из-за оценки гимнастке