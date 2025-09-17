Валентина Родионенко: «Далалояну хватит знаний, чтобы достойно возглавлять московскую федерацию. Не считаю, что он слишком рано решил заняться этим»

Родионенко оценила избрание Далалояна главой Федерации гимнастики Москвы.

Артуру Далалояну – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике. Президентом городской федерации его избрали 16 сентября.

«Не считаю, что Артур слишком рано решил заняться этой деятельностью. Ему уже 29 лет, он активно не тренируется. Поэтому от нас и была такая рекомендация. Артур – серьезный парень, из 29 лет он 20 в спортивной гимнастике, предан этому виду спорта. Считаю, ему хватит знаний, чтобы достойно возглавлять московскую федерацию.

Была ли это его инициатива? Конечно, насильно ведь никто заставлять не станет. Он сам хотел заниматься этим. Если такие люди будут возглавлять федерации и добросовестно выполнять свои обязанности, спортивная гимнастика будет процветать. Поэтому поздравляю Артура и желаю ему удачи», – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко .