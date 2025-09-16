  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Мельникова о турнире в Париже: «Иностранные гимнастки радовались, поздравляли с большим возвращением»
0

Мельникова о турнире в Париже: «Иностранные гимнастки радовались, поздравляли с большим возвращением»

Ангелина Мельникова рассказала о том, как ее встретили на турнире в Париже.

Российская гимнастка взяла золото на бревне и серебро на вольных упражнениях на этапе Кубка мирового вызова.

– Турнир проходил на арене, которая прошлым летом принимала Олимпиаду. Это добавило мотивации?

– Не скажу, что это добавило мотивации, просто символично для меня. Конечно, я мечтала выступить на Олимпийских играх в Париже. Здорово, что удалось «прощупать» эту арену, посмотреть, с каким размахом выступали девушки и парни на Олимпиаде.

– Каково выходить на 20-тысячную публику?

– Очень впечатляюще и вдохновляюще. Больше всего переживала о том, как меня примет публика – из-за длительного отсутствия на международной арене и ситуации в мире. Когда вышла на брусья и подняла руку, услышала, как взорвался зал. Поняла, что все нормально.

– Какие задачи себе ставила на этот старт?

– Планы на турнир были достаточно размыты, потому что никто не знал, как все пройдет. Моей основной задачей было доехать до Парижа, поднять руку и выступить, наконец, на международной арене спустя четыре года. Медальные задачи — это уже дополнительные, негласные, так скажем.

– Ты говорила, что медаль — это второстепенная цель. Но все-таки: для тебя было важно вернуться с наградой?

– Очень важно. Как я уже сказала, это была моя негласная цель, потому что, конечно, хочется вернуться на родину с наградой. Рада, что получилось вернуться с наивысшей.

– Как зарубежные гимнастки отреагировали на твое появление?

– Очень хорошо. Все радовались, поздравляли с большим возвращением. Думаю, что они также с трепетом смотрели на мои программы и поддерживали, чтобы все получилось.

– Многие опасались, что наших гимнастов будут строже оценивать. Ты довольна оценками относительно своих выступлений?

– Да. Считаю, что судейство было прекрасное, – рассказала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoАнгелина Мельникова
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Лидия Иванова: «Международная федерация гимнастики понимает, как им плохо без нас и как дешевеют все эти чемпионаты»
сегодня, 14:40
Мельникова о турнире в Париже: «Соперницы отнеслись ко мне потрясающе, дружелюбно. Все поздравляли с возвращением»
сегодня, 09:55
Дегтярев о золоте Мельниковой на турнире в Париже: «Важное событие, большое достижение. Впереди чемпионат мира в Индонезии, желаю новых побед»
вчера, 15:26
Главные новости
Лидия Иванова: «Международная федерация гимнастики понимает, как им плохо без нас и как дешевеют все эти чемпионаты»
сегодня, 14:40
Далалоян избран президентом Федерации спортивной гимнастики Москвы
сегодня, 12:57
Мельникова о турнире в Париже: «Соперницы отнеслись ко мне потрясающе, дружелюбно. Все поздравляли с возвращением»
сегодня, 09:55
Ирина Винер будет готовить будущих тренеров в РГСУ
4сегодня, 07:00
Дегтярев о золоте Мельниковой на турнире в Париже: «Важное событие, большое достижение. Впереди чемпионат мира в Индонезии, желаю новых побед»
вчера, 15:26
Валентина Родионенко: «Мельникова показала хорошую гимнастику и точно будет бороться за медали на чемпионате мира»
1вчера, 13:18
Мельникова о выступлении на турнире в Париже: «Безразличие, которое подкрадывалось ко мне последние годы, исчезло одним мгновением»
2вчера, 07:35
Валентина Родионенко: «Мельникову прекрасно приняли в Париже. Враждебного отношения к нам не было»
14 сентября, 19:52
Гимнастка Ангелина Мельникова взяла золото на бревне и серебро в вольных упражнениях на турнире в Париже
3314 сентября, 15:54
Ангелина Мельникова квалифицировалась в три финала на FIG Challenge Cup в Париже
114 сентября, 08:11
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20