Мельникова о турнире в Париже: «Иностранные гимнастки радовались, поздравляли с большим возвращением»

Ангелина Мельникова рассказала о том, как ее встретили на турнире в Париже.

Российская гимнастка взяла золото на бревне и серебро на вольных упражнениях на этапе Кубка мирового вызова.

– Турнир проходил на арене, которая прошлым летом принимала Олимпиаду. Это добавило мотивации?

– Не скажу, что это добавило мотивации, просто символично для меня. Конечно, я мечтала выступить на Олимпийских играх в Париже. Здорово, что удалось «прощупать» эту арену, посмотреть, с каким размахом выступали девушки и парни на Олимпиаде.

– Каково выходить на 20-тысячную публику?

– Очень впечатляюще и вдохновляюще. Больше всего переживала о том, как меня примет публика – из-за длительного отсутствия на международной арене и ситуации в мире. Когда вышла на брусья и подняла руку, услышала, как взорвался зал. Поняла, что все нормально.

– Какие задачи себе ставила на этот старт?

– Планы на турнир были достаточно размыты, потому что никто не знал, как все пройдет. Моей основной задачей было доехать до Парижа, поднять руку и выступить, наконец, на международной арене спустя четыре года. Медальные задачи — это уже дополнительные, негласные, так скажем.

– Ты говорила, что медаль — это второстепенная цель. Но все-таки: для тебя было важно вернуться с наградой?

– Очень важно. Как я уже сказала, это была моя негласная цель, потому что, конечно, хочется вернуться на родину с наградой. Рада, что получилось вернуться с наивысшей.

– Как зарубежные гимнастки отреагировали на твое появление?

– Очень хорошо. Все радовались, поздравляли с большим возвращением. Думаю, что они также с трепетом смотрели на мои программы и поддерживали, чтобы все получилось.

– Многие опасались, что наших гимнастов будут строже оценивать. Ты довольна оценками относительно своих выступлений?

– Да. Считаю, что судейство было прекрасное, – рассказала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова .