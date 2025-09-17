Ангелина Мельникова: «Не думаю, что российская гимнастика отстала от мирового уровня»
Мельникова считает, что российская гимнастика не отстала от мирового уровня.
Ангелина Мельникова взяла золото на бревне и серебро в вольных упражнениях на турнире FIG World Challenge Cup в Париже.
«На самом деле, я не думаю, что российская гимнастика отстала от мирового уровня.
Соревнования в Париже на чемпионат мира я не проецировала. Мне кажется, Париж для меня был как пробный вариант в плане того, что надо было прощупать арену, каково это – выступать после длительного перерыва перед большим количеством зрителей на большой арене», – сказала Мельникова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
