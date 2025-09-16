0

Далалоян избран президентом Федерации спортивной гимнастики Москвы

Артур Далалоян избран президентом Федерации спортивной гимнастики Москвы.

Олимпийский чемпион будет занимать пост до 2029 года. Алексей Немов, Александр Лазуткин, Светлана Хоркина и Антон Голоцуцков избраны в наблюдательный совет ФСГМ.

«Сейчас проходят важные изменения, которые помогут Федерации спортивной гимнастики Москвы сделать шаг вперед. Это возможность привлекать новые ресурсы для организации соревнований, модернизации технического оснащения, а также обучения тренеров, специалистов и спортивных менеджеров города Москвы», – сказал вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация гимнастики России
Федерация гимнастики России
logoАлексей Немов
logoАртур Далалоян
спортивная гимнастика
logoНикита Нагорный
logoСветлана Хоркина
logoАнтон Голоцуцков
logoсборная России по спортивной гимнастике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Мельникова о турнире в Париже: «Соперницы отнеслись ко мне потрясающе, дружелюбно. Все поздравляли с возвращением»
сегодня, 09:55
Ирина Винер будет готовить будущих тренеров в РГСУ
3сегодня, 07:00
Дегтярев о золоте Мельниковой на турнире в Париже: «Важное событие, большое достижение. Впереди чемпионат мира в Индонезии, желаю новых побед»
вчера, 15:26
Валентина Родионенко: «Мельникова показала хорошую гимнастику и точно будет бороться за медали на чемпионате мира»
1вчера, 13:18
Мельникова о выступлении на турнире в Париже: «Безразличие, которое подкрадывалось ко мне последние годы, исчезло одним мгновением»
2вчера, 07:35
Валентина Родионенко: «Мельникову прекрасно приняли в Париже. Враждебного отношения к нам не было»
14 сентября, 19:52
Гимнастка Ангелина Мельникова взяла золото на бревне и серебро в вольных упражнениях на турнире в Париже
3314 сентября, 15:54
Ангелина Мельникова квалифицировалась в три финала на FIG Challenge Cup в Париже
114 сентября, 08:11
Депутат Хамитов: «Отказ украинских гимнасток выходить на помост из-за участия россиянки – это не спорт, а политическая истерика»
3413 сентября, 13:05
Украинские гимнасты не выступят на турнире в Париже. Они планировали бойкот из-за участия россиянки Мельниковой
5613 сентября, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20