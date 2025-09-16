Артур Далалоян избран президентом Федерации спортивной гимнастики Москвы.

Олимпийский чемпион будет занимать пост до 2029 года. Алексей Немов, Александр Лазуткин, Светлана Хоркина и Антон Голоцуцков избраны в наблюдательный совет ФСГМ.

«Сейчас проходят важные изменения, которые помогут Федерации спортивной гимнастики Москвы сделать шаг вперед. Это возможность привлекать новые ресурсы для организации соревнований, модернизации технического оснащения, а также обучения тренеров, специалистов и спортивных менеджеров города Москвы», – сказал вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный.