Светлана Хоркина: «У меня есть мечта, чтобы спортивную гимнастику судили роботы. Исключить человеческий фактор, чтобы оценивали честно»
Хоркина мечтает, чтобы соревнования по спортивной гимнастике оценивали роботы.
«Президент Международной федерации гимнастики мне однажды показал разработки японской компании, где изучали возможности судейства роботами. Мне это все понравилось, и хотя прошло уже три года, я это запомнила.
Мне хотелось бы исключить человеческий фактор из судейства, чтобы судьи оценивали честно, невзирая на страну и персоналии. У меня есть мечта, чтобы наш вид судили роботы, но возникает вопрос, как эта железка будет оценивать артистическую часть», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
